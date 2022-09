Kulturpreis Main-Kinzig geht an Thomas Bayrle und Michael Millard

Jury-Entscheid: Nachwuchsförderpreis für Theater der Vielfalt - Ehepaar Marlies und Klaus Keßler bekommt Sonderpreis

Hanau 26.09.2022

Kulturpreisträger Michael Millard. Foto: Quelle Main-Kinzig-Kreis Kulturpreisträger Thomas Bayrle. Foto: Quelle Main-Kinzig-Kreis

Den Nachwuchsförderpreis, verbunden mit einer Fördersumme in Höhe von 2000 Euro, erhält in diesem Jahr das Theater der Vielfalt (Hanau). Das Ehepaar Marlies und Klaus Keßler bekommt den Sonderpreis und 3000 Euro für das Engagement rund um das Kulturgut der Wächtersbacher Keramik. Dies hat die Kulturpreisjury in ihrer jüngsten Sitzung entschieden.

Zu Beginn der Sitzung dankte Landrat Thorsten Stolz den Sparkassen des Kreises, die seit vielen Jahren die Preisgelder stiften. 23 Vorschläge hatten die Mitglieder der Kulturpreisjury laut Mitteilung der Kreisverwaltung in diesem Jahr auszuwerten. Am Ende teilte Jury-Vorsitzende Ingrid Sonntag-Ramirez-Ponce mit: "Mit den ausgewählten Personen haben wir würdige Preisträger 2022, die international renommiert sind und sich nun in die Reihe der seit 1977 jährlich Ausgezeichneten einreihen."

Thomas Bayrle wurde 1937 in Berlin geboren und lebt in Frankfurt. Er ist einer der namhaftesten deutschen Objektkünstler, Maler, Grafiker und Videokünstler. Nach seiner Lehre zum Musterzeichner und Weber studierte er an der Werkkunstschule Offenbach, Schwerpunkt Druckgrafik. Seinem Studium schlossen sich Ausstellungen an, so nahm er mehrfach an der documenta in Kassel teil. Auch die Sammlung des Städel-Museums in Frankfurt beherbergt Werke von ihm. Ab 1972 war Bayrle als Professor tätig an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste - Städelschule in Frankfurt. Seine Kindheit und Jugend verlebte er im Main-Kinzig-Kreis. Mit seiner Mutter und den Geschwistern war er 1940 in den Jossgrund evakuiert worden. Bayrle hat insbesondere in den vergangenen Jahren auf den Jossgrund als eine der Hauptquellen seiner künstlerischen Entwicklung verwiesen.

Der Musiker Michael Millard, geboren 1959 in Leeds, kam 1987 aus England nach Bad Orb zur ersten Produktion der dortigen Opernakademie: "Die Hochzeit des Figaro". Davor war er musikalischer Leiter des Mayer-Lismann-Opern-Studios in London. Direkt nach der ersten Opern-Produktion in Bad Orb fing er als Pianist und Dirigent am Mainzer Staatstheater an, wo er immer noch tätig ist. 1998 kam er zu Lortzings "Wildschütz" erneut nach Bad Orb, dieses Mal als musikalischer Leiter der Opernakademie in Zusammenarbeit mit Regisseur Carlos Krause. Mit ihm baute Millard die Opernakademie zu einer weltbekannten Institution auf.

Das Theater der Vielfalt aus Hanau wurde von jungen Menschen gegründet als Reaktion auf die politischen Erfahrungen mit Ausgrenzung und Hass, insbesondere trugen dazu die Ereignisse vom 19. Februar 2020 in Hanau bei. Theater sehen sie als Mittel der Verständigung und Auseinandersetzung.

Der Sonderpreis der Jury geht ans Ehepaar Marlies und Klaus Keßler. Sie kauften 1993 ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus mit Scheune in Brachttal-Streitberg in der Nähe der Wächtersbacher Keramikfabrik. Denkmalgerecht restaurierten sie das Anwesen, einen Teil davon eröffneten sie als privates Museum, um einmalige Kollektionen der Wächtersbacher Keramik zu präsentieren. Seit dieser Zeit ist das Lindenhofmuseum ein Ort umfangreicher Keramikausstellungen und damit auch ein Stück Heimatgeschichte.

Die Verleihung der Kulturpreise findet am Freitag, 18. November, um 19 Uhr im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen statt.

