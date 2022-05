Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Babenhäuser Markwaldhalle untergebracht

Insgesamt 13 Wohn-Boxen für bis zu 52 Menschen eingerichtet – Ziel: Privaten Wohnraum finden

Babenhausen 16.05.2022 - 13:46 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zur Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine umgebaut: die Markwaldhalle in Langstadt.

Etwa 3000 Menschen seien bislang im Kreis Darmstadt-Dieburg angekommen, so Landrat Klaus Peter Schellhaas - möglicherweise mehr, da manches über private Wege laufe. In Babenhausen trafen rund 140 Schutzsuchende ein. Waren die bis vor wenigen Tagen ausschließlich privat untergebracht, greift nun Plan B: die Unterbringung in öffentlichen Gebäuden.

Wieder ausquartiert

Acht Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mussten jetzt in der Markwaldhalle im Babenhäuser Stadtteil Langstadt einquartiert werden, sagte Bürgermeister Dominik Stadler in der jüngsten Sitzung des Bauauschuss - Menschen, die bereits in privaten Haushalten untergebracht waren, und wieder ausquartiert wurden.

Warum die bereits vermittelten Flüchtlinge ihre Gastfamilien wieder verlassen mussten? Ob zwischenmenschliche Gründe eine Rolle spielen, es Probleme in den Gastfamilien gab oder die Kriegsdauer einfach unterschätzt wurde, diese Antwort blieb die Verwaltung trotz Nachfrage unseres Medienhauses schuldig. »Ziel ist es, wieder privaten Wohnraum zu finden«, so Babenhausens Bürgermeister.

Hallen und Bürgerhäuser sollen nur im Notfall für die öffentliche Nutzung zugesperrt, umgerüstet und als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden müssen. Selbst der Landkreis hatte seine Unterkunft in Weiterstadt geräumt und dem Sport wieder zur Verfügung gestellt.

In Babenhausen hatte man sich frühzeitig darauf eingestellt, dass trotz aller Solidarität private Räume erschöpft sein könnten. Zumal Experten bereits vor einer längeren Dauer des Kriegs in der Ukraine warnen - Monate, vielleicht Jahre. Es gibt einen Babenhäuser Notfallplan. Und mit Zustimmung der Politik wurde die Verwaltung auch personell, zumindest befristet, besser ausgestattet. Mit eineinhalb Stellen mehr im Fachbereich Soziales soll den vorm Krieg geflüchteten Menschen bestmöglich geholfen werden.

Mit örtlichen Schreinern wurde die Langstädter Markwaldhalle binnen drei Wochen als Gemeinschaftsunterkunft ertüchtigt - und auch gleich bezogen. In Holzständerbauweise wurden »Boxen« abgetrennt und der Hallenraum auf diese Weise in kleine Quader untergliedert. Es gibt eine angegliederte Küche und in den 13 Wohn-Boxen Strom, etwa um das Handy aufzuladen. Für 52 Menschen ist Platz.

Um ein Stück Privatsphäre zu schaffen, wurde ein eigenes System entwickelt, erklärte der Bürgermeister - und: die Elemente sind wiederverwertbar. Ist die ukrainische Flüchtlingssituation irgendwann Geschichte, werde man die Holzelemente einlagern - für die nächste Flüchtlingskrise, wenn Menschen von irgendwo auf der Welt fliehen und hier Schutz suchen.

»Noch keinen Cent erhalten«

Wie bei vielem fehle es beim Umgang mit der Flüchtlingssituation an Struktur. Zur Investition meinte Stadler: »Wir haben vom Landkreis noch keinen Cent erhalten.« Sollte die Halle nicht ausreichen, wäre das Bürgerhaus in Babenhausen-Hergershausen die nächste Etappe im Notfallplan. Diese müsste allerdings erst noch hergerichtet werden.

Auch bei lokalen Hoteliers wurde angefragt, ob Festpreise für eine längerfristige Anmietung gewährleistet werden können. Gemeinschaftsunterkünfte sollten keine Dauerlösung sein, so Bürgermeister Stadler. Lege man den »Königsteiner Schlüssel« bei der Verteilung von Flüchtlingen zugrunde, müsste bei einer Million Schutzsuchenden 210 Menschen in Babenhausen aufgenommen werden.

urs