Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreuzigungsgruppe vor St.-Anna-Kirche restauriert

Geschichte: Kunstwerk in Somborn entstand im Jahr 1718 durch Bildhauer Anton Wermerskirch

Freigericht 27.10.2022 - 13:18 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Segnung der Kreuzigungsgruppe (von links): Reinhard Kraut, Martin Trageser, Harald Rosenberger, Ortwin Hackenberg, Mark Parr, Pfarrer Christoph Rödig. Foto: O. Grünewald

Das Kunstwerk entstand im Jahr 1718 durch den Bildhauer Anton Wermerskirch und stand im früheren Kirchhof, dem Friedhof für die gesamte Pfarrei mit allen Freigerichter Ortsteilen und für das heute zu Alzenau gehörende Albstadt.

Der heutige untere und obere Kirchplatz standen und stehen im Eigentum der politischen Gemeinde, die Kreuzigungsgruppe steht jetzt innerhalb der Kirchenmauern auf kirchlichem Grund.

Wie Martin Trageser vom Heimat- und Geschichtsverein Freigericht ermittelt hat, war der in Walldürn tätige Bildhauer um 1682 vom Mainzer Fürstbischof Anselm Franz von Ingelheim nach Aschaffenburg berufen worden. Einige frühe Werke von ihm, wie eine kleine Kreuzigungsgruppe, befinden sich im Stiftsmuseum der Stadt Aschaffenburg, ebenso wie die Madonna mit Kind aus Lindenholz. Weitere Hauptwerke sind die großen Kreuzigungsgruppen vor der Stiftsbasilika Aschaffenburg aus dem Jahr 1699 und vor der Kirche St. Peter in Heppenheim aus dem Jahr 1705. Von ihm stammen auch die Bildstöcke von den sieben Schmerzen Mariens am Wallfahrtsweg von Kälberau nach Alzenau.

Der Mömbriser Steinmetz und Bildhauer Harald Rosenberger schilderte den Verlauf der aufwendigen Restaurierungsarbeiten: Nach gründlicher Reinigung des aus Mainsandstein bestehenden Kunstwerkes mit Pinsel und sanftem Wasserstrahl, wurden Risse und Fugen verschlossen, Fehl- oder Abbruchstellen handwerklich nachgebessert und farbliche Lasuren aus Naturmaterialien ergänzt. Beim Podest wurde die Inschrift »Es ist vollbracht« erneuert, wobei am Rand aus früheren Schichten unverkennbar die Jahreszahl 1718 zutage getreten sei. Auch in den Bodenplatten, in die eine Wasserablauffuge gemeißelt wurde, seien Kreuzzeichen aus vormaliger Zeit entdeckt worden.

Kirchenverwaltungsrat Reinhard Kraut erläuterte, dass sich das Bistum Fulda, die Gemeinde Freigericht und die katholische Kirchengemeinde St. Anna die Kosten von rund 6500 Euro teilen. Gemeindevorstand Ortwin Hackenberg überbrachte Grüße des verhinderten Bürgermeisters Albrecht Eitz und hob die Bedeutung solcher Kunstschätze hervor.

Vor der Segnung hatte auch Pfarrer Rödig noch einmal auf den hohen kulturellen Wert der Somborner Kreuzigungsgruppe hingewiesen.

og