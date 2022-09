Kreistag stimmt für Auflösung des Senio-Zweckverbands

Pflege: Gersprenz-Gesellschaft soll in Kreiskliniken eingegliedert werden - Kommunalparlamente müssen noch zustimmen

Darmstadt-Dieburg 28.09.2022 - 16:28 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Gersprenz-Heim in Münster ist eins von sechs, das zum Senio-Verband gehört und wo die Pflege von der Seniorendienstleistungs-gGmbH Gersprenz betrieben wird.

Die Abstimmung war für das Ende der Senio-Ära richtungsweisend, der Prozess setzt sich aber noch fort. Denn am öffentlich-rechtlichen Zweckverband sind neben dem Landkreis, den dort Landrat und Gesundheitsdezernent Klaus Peter Schellhaas (SPD) im Vorstand vertritt, auch acht Kommunen beteiligt: Groß-Zimmern, Münster, Eppertshausen, Reinheim, Groß-Bieberau, Fischbachtal, Otzberg und Groß-Umstadt. Deren Bürgermeister gehören ebenfalls dem Senio-Vorstand an, und deren Stadtverordneten beziehungsweise Gemeindevertreter müssen in den kommenden Wochen ihrerseits gleichlautende Beschlüsse fassen. Im finalen Akt müsste dann die Verbandsversammlung die Senio-Auflösung und die anderen Schritte beschließen.

In sechs der acht genannten Kommunen - Groß-Zimmern, Münster, Groß-Umstadt, Fischbachtal, Groß-Bieberau und Reinheim - existieren Alten- und Pflegeeinrichtungen. Insgesamt können dort bis zu 236 pflegebedürftige Menschen versorgt werden, teils via Tagespflege oder ambulant betreutem Wohnen.

Die Seniorendienstleistungs-gGmbH Gersprenz hat 286 Mitarbeiter, davon 265 Pflegekräfte. Im Reinheimer Haus sitzt auch die Geschäftsstelle des Senio-Verbands. Der machte in den vergangenen Jahren immer wieder durch seine unprofessionelle Struktur und Pannen bei den Neubauten in Groß-Bieberau und Fischbachtal von sich reden. In Eppertshausen und Otzberg wurde in jüngerer Vergangenheit Unmut über den Verband laut, weil sie dort seit der Gründung alljährlich eine Umlage einzahlen, in ihren Kommunen aber keine Gersprenz-Heime in Aussicht waren oder gar entstanden sind. In Eppertshausen beispielsweise hat man stattdessen im Zuge der derzeitigen Entwicklung des Baugebiets »Am Abteiwald« den Bau eines Seniorenzentrums mit anderen Partnern initiiert. Deshalb machten Eppertshausen und Otzberg zuletzt ihre Absicht deutlich, den Zweckverband verlassen zu wollen.

Inwieweit es die acht Kommunalparlamente mit ihren Beschlüssen dem Kreistag gleichtun werden, wird sich im weiteren Herbst zeigen. Nils Zeißler (CDU) hoffte am Montag, dass vom Beschluss dieses Gremiums eine Signalwirkung ausgeht.

Dass der saubere Übergang zum Jahreswechsel auch im Falle der Einigkeit der kommunalen Vertreter und schließlich der Verbandsversammlung eine große Herausforderung wird, verdeutlichte Klaus Peter Schellhaas (SPD). Der Landrat berichtete, dass zwar bei der Zusammenlegung der Schulen und der Eingliederung der Seniorendienstleistungs-gGmbH Gersprenz in die Kreiskliniken »die Ampeln auf Grün« stünden, der Verkauf der Senio-Immobilien werde sich aber noch einige Zeit lang ziehen. Grund: Das Amt für Bodenmanagement (Heppenheim), das der Landkreis mit der Wertermittlung beauftragt hat, könne seine Ergebnisse voraussichtlich erst »Ende Januar« vorlegen. Erst dann kann sich ein europaweites Verfahren anschließen, bei dem potenzielle Käufer ihr Interesse an den Häusern bekunden dürfen. An wen auch immer man die Immobilien schließlich veräußern werde: Schellhaas betonte, man werde dabei sicherstellen, dass sie weiterhin für lange Zeit (»20, 25 Jahre«) ihrem aktuellen Zweck dienen würden.

Jens Dörr