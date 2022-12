Kreistag Damstadt-Dieburg: Defizit in Kreiskliniken, mehr Geld für Integration

Kreistag: Darmstadt-Dieburger Räte kommen am Montag letztmals in diesem Jahr zusammen - Übernahme der Gersprenz gGmbH

Kreis Darmstadt-Dieburg 08.12.2022 - 12:57 Uhr 1 Min.

Für den Eigenbetrieb, der insbesondere für die Krankenhäuser in Groß-Umstadt und Jugenheim verantwortlich zeichnet, fällt das Defizit für 2022 noch einmal höher aus als bisher gedacht. Aus einem zunächst kalkulierten Verlust von 11,8 Millionen Euro werden nun fast 14 Millionen Euro, also fast 2,2 Millionen Euro mehr. Dies hängt vor allem mit den Erträgen zusammen, die bis Jahresende geringer ausfallen werden als erwartet. Sie sinken auf 92,7 Millionen Euro - bei gegenüber dem Ansatz etwa gleichbleibenden Aufwendungen von 106,7 Millionen Euro.

Das Loch schließen die Steuerzahler im Landkreis. Der Kreistag soll am Montag einen entsprechenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Kreiskliniken genehmigen.

Teurer als geplant kommt den LaDaDi in diesem Jahr auch die Eingliederungshilfe von Kindern mit Handicaps in die Regelschulen des Kreises zu stehen. Für die Integrationshelfer, die diese Kinder im Schulalltag begleiten, war 2022 ein Betrag von acht Millionen Euro eingestellt worden. Dies hatte sich an den Ausgaben von 2021 orientiert. Tatsächlich musste der Fachbereich Soziales und Teilhabe gemäß Sozialgesetzbuch in diesem Jahr aber Mittel von neun Millionen Euro bewilligen. Auch hier muss also ein Millionenbetrag überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Spannend wird sein, inwiefern der Kreistag näher auf die Ursache der Mehrausgabe eingehen wird. In der Begründung der Beschlussvorlage ist von einer "stark gestiegenen Zahl von Kindern mit seelischer Behinderung seit Beginn der Corona-Pandemie" zu lesen.

Auch das Thema Altenpflege im Ostkreis steht abermals auf der Tagesordnung. Diesmal geht es um den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der - für die Pflegedienstleistungen in mehreren "Gersprenz"-Häusern zuständigen - Gersprenz gGmbH durch den Landkreis. Bislang gehören die Anteile noch dem Zweckverband Senio, der auch die Immobilien der Pflegeeinrichtungen besitzt und dessen Tage (wie mehrfach berichtet) gezählt sind.

Der Landkreis, der die Pflege in den Gersprenz-Häusern in die Strukturen seiner Kreiskliniken überführen will, soll die Anteile gemäß Beschlussvorschlag für einen symbolischen Euro zum 1. Januar 2023 übernehmen. Interessant: Im Impressum der "Seniorendienstleistungs gGmbH Gersprenz", wie die gemeinnützige Gesellschaft vollständig heißt, stehen als Geschäftsführer bereits jetzt Christoph Dahmen und Pelin Mayer - und damit die Betriebsleiter der Kreiskliniken. jed

