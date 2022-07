Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreiskliniken erlassen Besuchsverbot

Corona: Virus gefährdet Patienten und Personal

Kreis Darmstadt-Dieburg 12.07.2022 - 18:38 Uhr < 1 Min.

»Erneut stehen wir mit einem Besuchsverbot vor einem schmerzhaften Einschnitt für die Angehörigen unserer Patienten, doch die Entwicklungen der vergangenen Tage lassen uns keine andere Wahl«, werden die Geschäftsführer der Kreiskliniken, Christoph Dahmen und Pelin Meyer, in der Mitteilung zitiert. Die Entscheidung sei nötig, »weil wir besonders in den vergangenen Tagen den Eindruck haben, dass uns von außen Corona in unsere Häuser getragen wird«, heißt es weiter. Nicht zuletzt diene das Besuchsverbot dazu, Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende zu schützen.

Ausnahmen bleiben wie bisher bei besonders gelagerten Fällen (kritischer Patient, Betreuung dementer Patienten durch Angehörige/gesetzliche Betreuer sowie bei Kindern und Jugendlichen und werdenden Vätern) in Absprache mit den jeweiligen Stationen möglich. Zutritt hat in den genannten Ausnahmefällen nur, wer einen tagesaktuellen, negativen Testnachweis vorlegen kann.

