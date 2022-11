Kreishaus-Neubau ist vom Tisch

Verwaltung: Durch An- und Umbauten soll stattdessen der Standort Kranichstein zukunftsfest werden - Landratsamt in Dieburg bleibt erhalten

DARMSTADT-DIEBURG 10.11.2022 - 17:16 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Parkdeck am Standort Kranichstein soll um weitere Büros aufgestockt werden. Bleibt erhalten: das Landratsamt in Dieburg. Fotos: Jens Dörr

Das Vorhaben des Landkreises Darmstadt-Dieburg, irgendwo im Kreisgebiet auf der grünen Wiese ein neues, mal mit einem dreistelligen Millionenbetrag veranschlagtes Kreishaus zu bauen, ist beerdigt.

Hielten insbesondere Schellhaas' Sozialdemokraten - im Kreis bis 2021 an der Spitze einer Ampelkoalition und seither der größere Partner einer GroKo mit der CDU - in den vergangenen Jahren einen Neubau für wirtschaftlicher und sinnvoller als einen Verbleib im jetzigen Domizil in Kranichstein, hat sich der Wind nun komplett gedreht. Das Landratsamt in Dieburg als zweiter großer Standort der Kreisverwaltung bleibt erhalten, vier weitere Standorte in Kreiskommunen sollen aufgewertet werden.

2003 kaufte der Landkreis die Immobilien in Kranichstein, wo man 2004 einzog. Zuvor war die Kreisverwaltung ebenfalls in Darmstadt untergebracht - und damit zwar zentral zwischen Ost- und Westkreis, aber eben nicht im Landkreis selbst, da ihm Darmstadt als kreisfreie Stadt nicht angehört. 2006 folgte in Kranichstein der Zubau des Sitzungssaals, in dem sich auch der Kreistag versammelt und der LaDaDi manche Feierstunde abhält.

2008 folgte der Zubau jenes Gebäudes, in dem sich auch das Jobcenter befindet. 2010 und 2011 wurde ein anderes Gebäude des Verwaltungs-Ensembles energetisch saniert. 2014 arbeiteten in Kranichstein schon 900 Menschen für den Kreis; als man zehn Jahre zuvor aus der Darmstädter Rheinstraße ins neue Domizil gezogen war, war es noch für 380 Mitarbeiter vorgesehen gewesen.

Auch in den vergangenen Jahren hieß es immer wieder, der Standort Kranichstein drohe aus den Nähten zu platzen und lasse sich kaum erweitern und nur sehr teuer modernisieren. »Noch 2015 haben wir den Neubau für klüger gehalten als die Sanierung«, blickte Schellhaas am Montag zurück. Bis 2019 prüfte der LaDaDi und kam auch dann noch zum Schluss, dass sich eine Sanierung im Bestand gegenüber einem Neubau auf der grünen Wiese nicht lohne. Dieburg, Babenhausen, Eppertshausen und ein privater Grundbesitzer aus boten Flächen fürs neue Kreishaus an; das baldige Baugebiet im Dieburger Süden galt auch ob seiner verkehrsgünstigen und im Landkreis recht zentralen Lage als Favorit für den Neubau.

»Dann kam Corona«, leitete der Landrat am Montag seine Erklärung ein, weshalb vor wenigen Tagen der Kreisausschuss die Entscheidung gefällt habe, den Plan vom Neubau zu den Akten zu legen. Schellhaas schilderte zum einen, dass die Arbeit des Kreisbeschäftigen im Homeoffice einen massiven Schub erhalten habe - fast alle Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung seien dafür fähig und man peile künftig nur noch einen Präsenzanteil von 70 Prozent der Arbeitszeit an. Dadurch und zum anderen durch diverse Um- und Anbauten - beispielsweise weitere Büros auf dem Parkdeck - könne man nicht nur die jetzigen Bereiche in Kranichstein halten, sondern sukzessive auch andere Bereiche zurückholen und dort zentralisieren.

Miete: Mehrere Millionen Euro

Noch zahlt der LaDaDi pro Jahr mehrere Millionen Euro an Miete für weitere Verwaltungsstandorte in Darmstadt, konkret in der Mina-Rees-Straße (Jugendamt) und der Rheinstraße (Veterinäramt und Dadi-Werk). Schon 2024 oder 2025 will der Kreis laut Schellhaas den Standort in der Mina-Rees-Straße »leer machen«. Nicht zuletzt hätte dem Kreis für einen kompletten Kreishaus-Neubau in den nächsten Jahren wohl auch das Geld gefehlt.

Der Landrat betonte auch, dass die Liegenschaft in Dieburg - also das Landratsamt in der Albinistraße - erhalten bleibe und man sich auf zwei Standorte konzentriere. Was nicht heißt, dass die kleinen Kreisstandorte mit den Kfz-Zulassungsstellen in Groß-Umstadt, Ober-Ramstadt, Pfungstadt und Weiterstadt keine Zukunft hätten - im Gegenteil, wie Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD) im Kreistag erläuterte: Diese Standorte sollen gar zu »regionalen Beratungsstellen« mit zusätzlichen Angeboten erweitert werden.

JENS DÖRR