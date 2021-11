Kreis setzt Ausweitung des Impfangebots fort

Corona: Bald sechs statt drei Dein-Pfaster-Impfstellen - Weitere Standorte in Langenselbold und Gelnhausen

In dieser Woche öffnen zwei neue Dein-Pflaster-Impfstellen: am Gelnhäuser Standort der Main-Kinzig-Kliniken und in der Klosterberghalle in Langenselbold. An den drei bisherigen Standorten in Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern werden zudem die Öffnungszeiten und personellen Kapazitäten immens erhöht. Eine sechste Dein-Pflaster-Impfstelle in Wächtersbach auf dem Messe-Gelände befindet sich derzeit in der Vorbereitung - Ziel ist ebenfalls eine Eröffnung in Kalenderwoche 48 mit einem Impfbetrieb an mehreren Tagen in der Woche.

Die Impfnachfrage habe merklich angezogen, sowohl was Erstimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen angehe, heißt es in der Pressemitteilung. Das dürfte vor allem an den landesweiten Vorgaben sowie den jüngsten Empfehlungen der Stiko liegen. Vor den Impfstellen bildeten sich in den letzten Tagen mitunter längere Warteschlangen. »Wir wollen die Situation mit einer Erhöhung des Angebots auf unserer Seite etwas entschärfen und tragen seit Schließung der Impfzentren durch das Land Hessen so kontinuierlich unseren Teil der Verantwortung«, erklärt Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler.

Die neuen Dein-Pflaster-Impfstellen:

ab Dienstag, 23. November, in Gelnhausen, Main-Kinzig-Kliniken, Gebäude E (Facharztzentrum), Herzbachweg 14; geöffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr;

seit Montag in Langenselbold, Klosterberghalle; geöffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr.

Anders als bei den anderen Dein-Pflaster-Impfstellen in Hanau (Kanaltorplatz), Gelnhausen (Seestraße 13) und Schlüchtern (Bahnhofstraße 6a) werden die Impfungen rein über eine Terminvergabe laufen. Für einen Termin müssen sich Interessierte auf der zentralen Digitalplattform eintragen, die auf der Internetseite des Kreises unter »Dein Pflaster« zu finden ist. Termine für die neuen beiden Impfstellen können ab sofort gebucht werden. Verimpft wird ausschließlich das Vakzin von Biontech/Pfizer.

bal