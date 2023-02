Kreis Main-Kinzig macht Turnhallen wieder frei

Geflüchtete: Notunterkünfte werden aufgelöst

Hanau 15.02.2023 - 16:06 Uhr < 1 Min.

Zwei Drittel der nach Deutschland Geflüchteten stammt aus Regionen der Ukraine, die besonders stark vom Krieg betroffen sind.

Das Vorankommen biete dem Kreis die Möglichkeit, mit den Hallen in Hanau-Mittelbuchen und Langenselbold zwei der letzten drei Notunterkünfte in Bestandshallen leer zu machen und zurückzubauen. Dafür brauchten die Verantwortlichen noch Zeit bis Ende März. »Aber dieser Schlusstermin ist jetzt fix«, erklärt Stolz.

Zeitweise hatte der Main-Kinzig-Kreis im vergangenen Jahr fünf Turn- und Mehrzweckhallen im Kreisgebiet als Notunterkünfte genutzt, plus Häuser des Jugendzentrums Ronneburg. Die Kapazitäten hätten dem Main-Kinzig-Kreis und den 29 Städten und Gemeinden geholfen, den teils sehr kurzfristig Ankommenden aus der Ukraine und, ab Spätsommer vergangenen Jahres, aus weiteren Krisenregionen eine vorübergehende Unterbringung zu bieten.

Die Situation habe dies erforderlich gemacht: Bis Ende des Jahres 2022 seien rund 9200 Menschen aus der Ukraine und weiteren Krisenregionen der Welt in den Main-Kinzig-Kreis gekommen. Zum Vergleich: In den Jahren 2015 und 2016 wurden dem Kreis zusammen 6400 Personen zugeteilt.

Mit den Schulturnhallen in Bruchköbel und Birstein sind zwei Hallen bereits wieder aus dem Erstbetreuungsbetrieb gegangen. In Bruchköbel ist seit Sommer vergangenen Jahres wieder Sport möglich. In Birstein soll dies laut Kreisverwaltung nach Abschluss letzter Reparaturarbeiten spätestens Ende Februar der Fall sein.

An der Friedrich-August-Genth-Schule in Wächtersbach betreibt der Main-Kinzig-Kreis somit im April die letzte Turnhallen-Notunterkunft. Der Landrat verweist auf weitere Gemeinschaftseinrichtungen, die im Laufe des Jahres in Betrieb gehen sollen. Zusammen mit zwei weiteren Leichtbauhallen auf dem Underwood-Gelände versetze das den Kreis in die Lage, Ende April auch die Unterkunft in Wächtersbach aufzulösen.

