Kreis-Grüne Darmstadt-Dieburg: Fuchs-Bischoff im Amt bestätigt

Darmstadt-Dieburg 12.11.2021 - 14:27 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der Mitgliederversammlung am Mittwoch wurde er für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt, so die Grünen in einer Pressemitteilung. Susanne Hoffmann-Maier wurde als Kreisschatzmeisterin im Amt bestätigt. Die bisherigen Beisitzerinnen im Kreisvorstand stellten ihre Posten zur Verfügung, entweder aufgrund von zusätzlichen Funktionen, die sie zwischenzeitlich in anderen Gremien übernommen haben, oder aus privaten Gründen, so der Kreisverband weiter. Zu neuen Beisitzern wurden Robert Ahrnt, Daniella Sagnelli-Reeh, Atakan Köylüoglu, Jutta Quaiser und Andreas Manuel Heydt gewählt. Delegierte für den hessischen Parteirat sind Wolfgang Stühler und Daniella Sagnelli-Reeh, die auch Delegierte für den hessischen Frauenrat ist. In die Bundesdelegiertenversammlung wählten die Mitglieder Christiane Thomaßen und Walter König. fu

fu