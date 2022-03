Kreis braucht mehr Platz für Geflüchtete

Ukraine-Krieg: Über 1000 Menschen aus der Ukraine binnen zwei Wochen in Main-Kinzig untergekommen

Hanau 15.03.2022 - 16:20 Uhr 1 Min.

Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule Birstein formen das Peace-Zeichen. In der Turnhalle der Schule werden in Kürze Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht.

Bis Montagmorgen hatten sich laut Landratsmt im Main-Kinzig-Kreis rund 1000 Menschen registriert, seit Kriegsbeginn vor etwa zwei Wochen. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich darüber liegen, denn eine Pflicht zur unmittelbaren Meldung besteht nicht. Der Main-Kinzig-Kreis bittet aber eindringlich um eine Registrierung.

Das Land Hessen weist den Kreisen und kreisfreien Städten derzeit weitere Gelüchtete aus der Ukraine zu, die derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen untergebracht sind. Am Montag kamen mindestens 250 Menschen aus Gießen in den Main-Kinzig-Kreis. In den folgenden Wochen werden es laut Ankündigung ebenfalls mehrere Hundert Menschen sein - Woche für Woche. Die Zahl steht jedoch noch nicht fest.

Mit zunehmender Zahl an Geflüchteten sei eine Unterbringung logistisch und personell zunächst nur in größeren Einrichtungen möglich, erklärt der Kreis. Dazu zählen das Jugendzentrum Ronneburg sowie Hotels und Herbergen, wo neben der Unterbringung und der Versorgung auch die permanente Ansprechbarkeit und kurzfristige Hilfeleistung möglich ist. Auch diese Wohnkapazitäten in größeren Einrichtungen seien nach aktuellem Stand jedoch in Kürze ausgeschöpft.

Deswegen habe der Kreis vorsorglich damit begonnen, eine Aufnahmestelle in der Turnhalle der Haupt- und Realschule Birstein einzurichten. Auch die Stadt Hanau bereite größere Unterbringungsmöglichkeiten vor. Weitere Standorte in Vorbereitung seien die Turnhallen der Heinrich-Böll-Schule in Bruchköbel und der Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold. Sie verfügten jeweils über Kapazitäten für mindestens 200 beziehungsweise 250 Personen. Binnen drei Tagen sollen dort Geflüchtete unterkommen können. Seit einigen Tagen laufe auch die Belegung privat angebotener Wohnungen.

Die Kreisspitze um Landrat Thorsten Stolz befasse sich derzeit nicht nur mit der Unterbringung und Versorgung der Menschen aus der Ukraine, sondern inzwischen auch mit Fragen der Kinderbetreuung, Beschulung, der Arbeitsgelegenheiten für die Erwachsenen und gesundheitlichen Fragen. Schuldezernent Winfried Ottmann stehe im Austausch mit den Schulleitungen und dem Staatlichen Schulamt, um gegebenenfalls schnellen, adäquaten Ersatz für den Schulsport zu finden.

