Kreis baut Impfangebot wieder aus

Corona: Zahlen gebieten schnelles Handeln

Kreis Darmstadt-Dieburg 21.11.2021 - 18:47 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Kreis mobilisiere Gemeinsam mit Deutschem Roten Kreuz und Johanniter-Unfall-Hilfe die Impfteams, die bereits in den Impfzentren und bei der Impftour im Einsatz waren, um allen Bürgern schnellstmöglich ein Impfangebot machen zu können. Damit sollen auch die Haus- und Facharztpraxen entlastet werden.

Das Problem schildert Rainer Leiß, Leiter des Verwaltungsstabs: »Wir können nicht einfach unsere ehemaligen Impfzentren in Pfungstadt und Reinheim wieder in Betrieb nehmen. Wir waren gezwungen, diese - entsprechend des Einsatzbefehls des Landes Hessen - bereits zurückzubauen.« Das Land Hessen hatte die Einstellung des Betrieb zum 30. September angeordnet. In reduzierter Form wurde das mobile Impfen danach unter dem Dach des gemeinsam mit der Stadt Darmstadt getragenen Gesundheitsamts fortgeführt.

Diese Struktur muss nun für Stadt und Landkreis wieder hochgefahren werden. »Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Einrichtung einer Impfambulanz«, führt Leiß weiter aus. Am ehemaligen Standort in Reinheim ließe sich das Vorhaben am schnellsten verwirklichen. Zudem könne man dort auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Impfungen gegen das Coronavirus bietet bereits die für Bürger der Stadt und des Landkreises zugängliche Impfambulanz beim Gesundheitsamt an. Außerdem kommen mobile Impfteams in die Bürgerhäuser der Kommunen im Landkreis.

Termine und Standorte unter https://impfteam-darmstadt-dieburg.de/

bal