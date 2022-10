Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Krankheitswelle im Regionalverkehr - Zugausfälle in Hessen

Sämtliche Einschränkungen

Frankfurt 14.10.2022 - 09:30 Uhr < 1 Min.

22.11.2021, Hessen, Frankfurt/Main: Wartende Fahrgäste vor losfahrender U-Bahn an der Station Konstablerwache. Am 23.11. 2021 stellt der RMV einen neuen Fahrplan vor und spricht über die Situation während der Pandemie. Foto: Hannes P. Albert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ganztätig und bereits seit Donnerstag sei etwa die Regionalbahn 94 zwischen Marburg und Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen) betroffen. Zudem entfallen am Freitagmorgen den Angaben zufolge unter anderem die Fahrten der RB12 im Großraum Frankfurt und der RB45 in Osthessen. Die RB15 rund um Grävenwiesbach, Köppern und Brandoberndorf könne voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag nicht fahren.

dpa