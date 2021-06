Kontakt zu den Freunden in Frankreich und Italien per Video

Verschwisterungen: Jubiläumsfeier in Freigericht wegen Pandemie auf Pfingsten 2022 verschoben - Ausstellung für September geplant

Freigericht 27.06.2021 - 11:11 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Über Grußkarten aus St. Quentin-Fallavier freuen sich Freigerichts Bürgermeister Albrecht Eitz, Heidrun Franzke und Gerd Porsch vom Partnerschaftskomitee sowie Kulturbeauftragte Sandra Grüb (von links). Foto: Gemeinde Freigericht

Derzeit werde der Kontakt zu den Partnerkommunen mit Videokonferenzen gehalten, so Bürgermeister Albrecht Eitz am Telefon.

Die Gemeinde Freigericht und das Komitee für Europäische Verständigung Freigericht haben die Nachholtermine für die Jubiläumsfeierlichkeiten auf Pfingsten 2022 verschoben. Am Pfingstsamstag, 4. Juni, soll es in Zusammenarbeit mit der Sängervereinigung Neuses im Park Neuses ein Weinfest geben. Für Pfingstsonntag, 5. Juni, soll ein ökumenischer Gottesdienst an der Horbacher Grotte und zuvor ein gemeinsames Mittagessen beim Grillfest des Tischtennisclubs Bernbach stattfinden. Details zu einem in Planung befindlichen Jubiläums-»Knaller« wollte der Bürgermeister noch nicht preisgeben.

In Vorbereitung ist zur Zeit eine Ausstellung, die einige Höhepunkte aus der langen Verschwisterung mit St. Quentin-Fallavier zeigen und wichtige Akteure würdigen soll.

Diese soll im September diesen Jahres in der Freigericht-Halle aufgebaut werden.

Broschüre aufgelegt

Die Partnergemeinde St. Quentin-Fallavier war ihrerseits in Sachen Verschwisterungsjubiläum nicht untätig und hat ein Broschüre mit dem Titel »50 Ans d´Amitié« aufgelegt. Kürzlich kam ein Päckchen mit einigen Exemplaren der Festschrift und einer Menge einpflanzbarer Grußkarten aus Samenpapier in Freigericht an.

Bürgermeister Michel Bacconnier hat im Begleitschreiben dargelegt, dass man in St. Quentin-Fallavier zum Jubiläum unter anderem ein deutsches Menü im Schulrestaurant angeboten und ein Graffitiprojekt des Jugendparlaments realisiert habe.

Das Samenpapier käme vom Kinderparlament der Gemeinde und solle die Freundschaft der beiden Kommunen zum Blühen bringen.

Bürgermeister Eitz hat die Grußkarten aus Samenpapier zusammen mit Vertretern des Partnerschaftskomitees umgehend an die Freigerichter Kindertagesstätten verteilt.

Der Freigerichter Bürgermeister möchte, dass die Erfolgsgeschichte der Partnerschaften nach den Jubiläumsfeiern weitergeführt und möglichst intensiviert wird. In die künftigen Begegnungen sollen von den Kindergartenkindern über Jugendgruppen bis zu den Vereinen und sonstigen Institutionen alle Freigerichter in die unmittelbar gelebte Völkerverständigung eingebunden werden.

og