Kommunen wollen Gewerbe vor Ort stärken

Aktion "Heimat Shoppen"

Seligenstadt 10.09.2022 - 12:25 Uhr < 1 Min.

Shoppingtour? Lieber nicht. Die Inflation bewegt viele Menschen zum Verzicht.

An der Initiative beteiligten sich landesweit 126 Städte und Gemeinden, wie der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Samstag mitteilte. Initiiert wird die bundesweite Aktion von den Industrie- und Handelskammern, unterstützt von Gewerbevereinen, Verwaltungen und Wirtschaftsförderern.

Der Schirmherr in Hessen, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, erklärte bei einem Besuch bei Gewerbetreibenden und Gastronomen in Seligenstadt am Main: «Der Einzelhandel, die Gastronomie und zahlreiche Dienstleistungen in unseren Ortskernen und Innenstädten sind eine wichtige Stütze der hessischen Wirtschaft.» Belebte Innenstädte ermöglichten spontane Begegnungen. Bürgerinnen und Bürger stärkten beim Einkaufsbummel ihre Händler vor Ort - im Gegensatz zum Online-Shopping.

HIHK-Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller erklärte: «Es lohnt sich, in der Heimat einzukaufen und essenzugehen.» Die Betriebe gäben Arbeit und Ausbildung. Außerdem trügen sie mit ihren Gewerbesteuern wesentlich zur Finanzierung der Städte und Gemeinden bei.

dpa