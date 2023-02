Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg droht weitere finanzielle Belastung

Kreistag: Erneute Erhöhung der Umlagen steht an - Sitzung am Montag - Kindertagespflege bleibt vorerst unter Kreis-Regie

Darmstadt-Dieburg 09.02.2023 - 13:06 Uhr 1 Min.

Im Juni 2022 hatte der Kreistag unter Führung der GroKo aus SPD und CDU den Doppelhaushalt 2022/23 beschlossen. Mit dem 2023er-Part, in dem der Kreis ursprünglich 640 Millionen Euro ausgeben wollte, dem aber nur 620 Millionen an Erträgen gegenüberstellte, hatte das Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde für den Kreisetat bislang jedoch seine Schwierigkeiten. Deshalb steuert die Kreisverwaltung nun mit einer neuen Vorlage nach.

Der Anpassungsbeschluss für 2023 sieht sowohl höhere Aufwendungen als auch Erträge vor (auch durch höhere Zuweisungen und zugleich Ausgaben in der Flüchtlingsbetreuung), im Ordentlichen Ergebnis aber »nur« noch ein Missverhältnis von zwölf Millionen Euro. Zur Reduzierung des kalkulierten Minus für dieses Jahr tragen einige Aktualisierungen von Haushaltsansätzen sowie ein geänderter Stellenplan bei.

Was erstmal sperrig klingt, hat handfeste Ursachen und Konsequenzen. Hatte der Kreistag voriges Jahr schon die Kreis- sowie die Schulumlage erhöht - seine zentralen Einnahmequellen -, so steht nun eine erneute Steigerung (und damit eine erneute Mehrbelastung der Kommunen, die diese Umlagen an den LaDaDi zahlen müssen) ins Haus. Die Schulumlage muss der Landkreis kostendeckend festsetzen. In seinen mehr als 80 Schulen kämpft er derzeit mit den stark gestiegenen Energiekosten. 2023 rechnet der Kreis hierbei mit zusätzlichen zehn Millionen Euro Ausgaben. Die ist der wesentliche Grund für die berechnete Hebesatz-Steigerung von 1,23 Punkten.

Der Hebesatz der Kreisumlage soll um 0,61 Punkte erhöht werden, was ebenfalls kein willkürlich festgelegter Wert ist: In der Summe entspricht das jenen rund vier Millionen Euro, die der Kreis nach einem Beschluss aus dem vergangenen Sommer eigentlich dadurch sparen wollte, dass er die Aufgaben der Kindertagespflege an die Städte und Gemeinden überträgt. Dies geschieht nun aber erstmal nicht, womit die Kosten für mehrere hundert Kinder, die diese Betreuungsform im LaDaDi in Anspruch nehmen, weiterhin im Kreishaushalt abgebildet werden müssen.

Findet der Anpassungsbeschluss zum Etat 2023 am Montag eine Mehrheit, würde der Kreistag die 23 Städte und Gemeinden über die Umlagen mit insgesamt rund 26 Millionen Euro zusätzlich belasten.

Auf der Tagesordnung stehen zudem Fortschreibung und Änderungen der Investitionsplanung des Eigenbetriebs Da-Di-Werk beim »Zukunftsprogramm« für 2023 und die Folgejahre. Unter diesem offiziellen Titel sind die Vorhaben des Landkreises im Schul- und Sporthallen-Bau zusammengefasst. Das Programm, derzeit bis ins Jahr 2027 hinein konkretisiert, gibt alljährlich einen aktualisierten Überblick über die Prioritäten und zeitlichen Etappen bei den vielen angestrebten Neubauten und Sanierungen in diesem millionenschweren Bereich.

Jens Dörr