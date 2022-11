Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kommt der Bus auf Bestellung?

ÖPNV: Freigericht plant On-Demand-Verkehr

Freigericht 08.11.2022 - 18:51 Uhr < 1 Min.

Den lokalen Namensvorschlag für das sperrig-englisch als On-Demand-Mobility bezeichnete Angebot brachte Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) in der Sitzung des Ortsparlaments am Donnerstag in der Freigerichthalle ins Gespräch. Namenspatron wäre dann der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Hugo Klein (CDU), der das Plenum über mehrere Anträge zum Thema abstimmen ließ.

Erst einmal aber muss der Rufbus, für den es in der Region bereits einige Vorbilder wie etwa den Hopper im Kreis Offenbach gibt, in Fahrt kommen. Gedacht ist laut Vorlage an ein Pilotprojekt unter dem Dach des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und unter der Regie der Kreis-Verkehrsgesellschaft (KVG), die auch Adressatin des positiven Votums vom Donnerstag ist.

Bis Hanau oder Langenselbold

Mitschicken wird die Rathausverwaltung eine Bitte, den Bestellverkehr nicht auf die beiden beteiligten Nachbarkommunen zu beschränken, sondern die Busse auch zu den Bahnhöfen in Hanau, Langenselbold und eventuell zum Busbahnhof in Gelnhausen fahren zu lassen. Ohne Anbindung an den überörtlichen Nah- und Fernverkehr mache das immerhin recht kostspielige Projekt wenig Sinn, begründete CDU-Fraktionschef Florian Altmann einen Änderungsantrag der Union.

Forderung in Bitte abgeändert

Mit Mehrheit beschlossen wurde letztlich ein abgeänderter Vorschlag von SPD, UWG und Grünen, der die Bahnhofs-Anbindung nicht als kategorische Forderung, sondern als Bitte an die KVG formuliert. So stünden die Chancen auf eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium in Darmstadt besser, betonte der Rathauschef. Im Übrigen habe auch die MKK-Gesellschaft selbst schon eine Ausdehnung mindestens bis Langenselbold ins Gespräch gebracht, so Eitz.

