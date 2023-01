»Kommen oft gehörtem Fahrgast-Wunsch nach«

Mobilität: On-Demand-Shuttlebus »mainer« der HSB fährt nun auch zum Hanauer Hauptbahnhof

Hanau 02.01.2023 - 12:23 Uhr 1 Min.

Die bisherige Nachfrage beim »mainer« seit dem Start am 1. Juli sei »nach anfänglichen Gewöhnungsphasen für die Fahrgäste mittlerweile durchaus zufriedenstellend und mit anderen On-Demand-Systemen im RMV vergleichbar«, bilanziert er.

Für die Fahrten von und zum Hanauer Hauptbahnhof kann der »mainer« zu folgenden Zeiten bestellt werden: Montag bis Donnerstag von 20 bis 22 Uhr, Freitag von 20 bis 24 Uhr, samstags von 7 bis 24 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. Den Hauptbahnhof fahren die drei Kleinbusse auf der Nord- und Südseite an. Zu- und Ausstieg sind am Haupteingang am Bussteig B und an der Auheimer Straße an der Bushaltestelle Richtung Großauheim möglich. Bei der Buchung per App oder per Telefon muss die jeweilige Haltestelle ausgewählt werden.

»In den Abendstunden und am Wochenende ist der ›mainer‹ am Hauptbahnhof die ideale Ergänzung zu den Buslinien, wenn diese weniger häufig verkehren«, meint Stadtrat Thomas Morlock (FDP) als HSB-Aufsichtsratsvorsitzender. Der »mainer« biete flexible Anschlüsse an die Bahn. Zudem ergäben sich neue direkte Verbindungen zum Beispiel zum Wildpark Alte Fasanerie.

Eine Einzelfahrt kostet wie bisher 3,30 Euro, ermäßigt für Fahrgäste mit gültigen ÖPNV-Tickets 1,50 Euro.

Der »mainer« der HSB fährt auf Abruf und verkehrt seit Juli dieses Jahres in Großauheim und Klein-Auheim, nachdem die Busverbindung zwischen den beiden Stadtteilen aufgrund geringer Nachfrage gekappt wurde. Fahrten mit dem Kleinbus werden in der App »RMV On-Demand« oder unter Tel. 06181 3008877 gebucht. Falls ein Fahrzeug frei ist, erfolgt die Fahrt laut HSB unmittelbar zwischen der gewünschten Start- und Zielhaltestelle. Im Idealfall werden gleichzeitige Fahrtwünsche auf Teilstrecken mit einer Software automatisch kombiniert, sodass die Wartezeit 15 Minuten nicht überschreiten sollte.

Im Verbreitungsgebiet gibt es etwa 200 virtuelle und »echte« Haltestellen. Zum Einsatz kommen drei elektrische Mercedes Vito, davon ist ein Fahrzeug für Menschen mit Rollstuhl ausgelegt.

Seit dem Start kommt der »mainer« laut HSB auf etwa 1300 Fahrten. Aktuell wird er von rund 100 Fahrgästen pro Woche bestellt.

Internet: mainer-hanau.de

kd