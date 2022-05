Frankfurter Struwwelpeter-Museum zeigt Kurioses von Uschi Heusel

Sonderausstellung: Das »Museum of Modern Rat. Komische Kunst von Uschi Heusel« ist bis 6. November im Frankfurter Struwwelpeter-Museum zu sehen. Die Künstlerin hat extra für die Schau Goethes Tante Melber mit den Mitteln der komischen Kunst interpretiert. Foto: Martina Jordan

Und weil Heusel eben auch einen Struwwelpeter auf ihre ganz spezielle Art interpretiert hat, zeigt sie nun im Frankfurter Struwwelpeter-Museum in einer Sonderausstellung ihr »Museum of Modern Rat«. Die Dietzenbacherin (Kreis Offenbach) beschränkt sich nicht auf Comics, Zeichnungen und Acrylbilder, sie sammelt zudem allerlei Kuriositäten, verarbeitet Fundstücke mit Witz und den Mitteln der Satire zu Exponaten eines illustren Ratten-Kosmos. Hauptdarsteller ist seit 1997 Ratte Ludwig, dessen Abenteuer inzwischen mehrere Comic-Bände füllen. Sein Markenzeichen: ein freches, hessisches Mundwerk.

Dass die Nager für Menschen eher nicht als Sympathieträger gelten, ist für Heusels Interpretationen kein Problem. Allerdings: Gegen ihr Ratten-Kunstwerk in der Mitte eines Dietzenbacher Verkehrskreisels wurde in der Planungsphase eine Bürgerinitiative gegründet, erzählt sie und lacht. Inzwischen haben sich die Menschen an die gut 160 Zentimeter große Ratte aus Bronze gewöhnt, die dort als Blickfang auf einem Steinberg sitzt. Ganz ohne weitere Proteste.

Mit den oftmals unbeliebten vierbeinigen Pelzträgern lassen sich Heusels Ratten ohnehin nicht verwechseln. Es sind Persiflagen, vermenschlichte Figuren mit Rattenmerkmalen. Überaus witzig zum Beispiel ein Porträt der britischen Königin, die in ihrer Rattenversion ganz offen mit den Rolling Stones, speziell Frontmann Mick Jagger sympathisiert.

Auch darf so passend zum Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoss des Struwwelpeter-Museums der Sohn von Autor Heinrich Hoffmann unter dem Stichwort »Die Urfassung« eigene Ansichten zum berühmten Kinderbuch äußern. Logisch, dass dieser kleine Carl unter wilden Locken ein freches Rattengesicht trägt.

Mit besonderem Bezug zum Haus in der neuen Altstadt, zum einstigen Wohnort dieser Frankfurterin: Ein extra von Heusel für die Ausstellung geschaffenes Abbild der Tante Melber, an die auch eine Inschrift außen am Museum erinnert. Hier, bei der Tante, erläutert Museumsleiterin Beate Zekorn-von Bebenburg, habe einst der junge Goethe zusammen mit seiner Schwester Zeit verbracht. Was der berühmte Sohn der Stadt später in seinem Werk »Dichtung und Wahrheit« thematisierte.

In der Ausstellung nun trägt Tante Melber zwar rot geschminkte Lippen, ein adrettes Kleid samt Haube und Perlenhalskette, lässt sich aber unter anderem am markanten Überbiss schnell als Ratte, genauer als Rokoko-Ratte identifizieren.

Heusels Gemälde tragen überwiegend einen altmeisterlichen Pinselstrich, werden stets passend in prunkvollen Rahmen präsentiert. Umso überraschender, wenn sich bei genauer Betrachtung beispielsweise ein Kaiser Friedrich II. als Nager entpuppt. Es sind allerdings nicht alleine die Bilder, die den Witz transportieren, die schön-schrägen Begleittexte spiegel ebenso Heusels facettenreiche Satire humorvoll wider. Sei es die »aufgebrezelte Käsefachverkäuferin«, ein »Blind Date« mit Froschkönig oder der Weg ins Jenseits mit übergroßer Zucchini.

In etlichen Vitrinen können Besucher einiges über den Schaffensprozess der Heusel-Comics erfahren, sehen Skizzen, Entwürfe, Bücher und mehr. Auch Originalzeichnungen für den thematisch passenden Band »Der Strubbelludwig« sind ausgestellt. Im Gegensatz zu Hoffmann hat sich Heusel, die ihre künstlerische Laufbahn als Illustratorin begann, bei ihrer Parodie für ein doppeltes b in der Wortmitte des hessisch gefärbten Dialekttitels entschieden. Nicht der einzige Unterschied zum Original, die Dietzenbacher Künstlerin verlegt auch die zehn Episoden ihrer Nagetier-Variante in die heutige Zeit.

Das »Museum of Modern Rat. Komische Kunst von Uschi Heusel« ist bis 6. November im Frankfurter Struwwelpeter-Museum (Hinter dem Lämmchen 2-4) zu sehen. Infos: struwwelpeter-museum.de. Das Buch zur Ausstellung: »Der Strubbelludwig« von Uschi Heusel als »Gute-Nacht-Geschichten erzählt von Ratte Ludwig« (Verlag M. Naumann, 9,80 Euro) ist im Museumsshop erhältlich.

