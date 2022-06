Kofferbühne und Krimikomödie

Kultur: Dustin und Michelle McKenna haben in Babenhausen eine Theatergruppe gegründet - Premiere am Donnerstag

Babenhausen 20.06.2022 - 13:20 Uhr 2 Min.

Das "Theater im Koffer" ist eines der vielen Projekte von Dustin und Michelle McKenna.

2021, als Corona nahezu alle Lebensbereiche beherrschte, trafen die damit einhergehenden Beschränkungen die Kunstschaffenden besonders hart. Für darstellende und bildende Künstler, für Musiker und Sänger, kurz: für alle Menschen, die im kulturellen Betrieb tätig sind, gab es kaum Perspektiven. Das junge Schauspieler-Ehepaar beschloss daher, sich selbst wieder eine Perspektive zu schaffen.

Der 32-Jährige aus Unterfranken und die 29 Jahre alte Babenhäuserin haben über mehrere Jahre Theatererfahrung gesammelt, arbeiteten als Schauspieler und begannen nun, eigene Stücke zu schreiben. Mit einigen Schauspielerkollegen suchten sie zudem Theaterstücke aus dem Fundus der entsprechenden Medienverlage aus, organisierten Requisiten, suchten Kooperationspartner und gründeten ihr eigenes kleines Theater.

»Wir haben noch keine eigenen Probenräume. Aber wir haben mit dem Turnverein in Babenhausen einen Partner gefunden, der uns außerhalb der eigenen Übungsstunden einen Gymnastikraum für unsere Theaterproben zur Verfügung stellt«, erzählt Michelle McKenna, die wie ihr Mann aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann. Vor allem in und um Aschaffenburg hat Dustin McKenna als Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge gearbeitet.

Seit kurzem gehört er zum Ensemble des Zwölf-Stufen-Theaters in Kleinostheim. Eine Produktion der Kleinostheimer Theatermacher wollen Dustin und Michelle McKenna im Herbst auch in Babenhausen auf die Bühne bringen. Daneben arbeiten die Schauspieler an weiteren Projekten, mit denen sie nicht nur ihr Publikum ins Theater locken, sondern auch das Theater zu den Menschen bringen wollen.

Dazu gehört das »Theater aus dem Koffer«. Er enthält so viele Requisiten wie hineinpassen, und wird geöffnet zur Mini-Theaterbühne. Die Innenseite des Kofferdeckels bildet die Kulisse. Sie ist auf zahllose Arten wandelbar, sodass sich vom Märchenklassiker bis zu selbst erdachten Stücken viele Geschichten erzählen lassen. Als Lehrer an einer Förderschule arbeite er gern mit Handpuppen, erzählt Dustin McKenna. Denn jenen Kindern, denen es schwerfällt, längere Zeit einer komplexen Erzählung zu folgen, werde so der Zugang zu den Geschichten erleichtert.

Handpuppen sind deshalb stets die Hauptakteure und unverzichtbarer Bestandteil des mobilen Koffertheaters. Auch die Kinder im Publikum dürfen an den Theaterstücken mitwirken. »Theaterspiel ist nicht nur die Darstellung einer Figur. Mit dem Schauspielen entwickelt sich auch die Persönlichkeit. Indem man für eine andere Figur einen neuen Charakter entwickelt, fällt es leichter, an Grenzen zu gehen und Schüchternheit zu überwinden«, erläutert Michelle McKenna.

Um auch Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren und an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, wollen die jungen Theatermacher eine Laien-Schauspielgruppe eröffnen.

Im Überblick: Aufführungen »McKenna's Theater« öffnet am Donnerstag, 23. Juni, im Bürgerpark in Münster (Eingang Tannenstraße) den Theaterkoffer. Ab 16.45 Uhr werden dort mit Handpuppen klassische Märchen neu erzählt. Der Eintritt ist frei. Die Krimikomödie »Samstag, der 13.« wird am 22. Juli, sowie an sieben weiteren Terminen in der Halle des Turnvereins Babenhausen (Ziegelhüttenstraße 1) aufgeführt. Den Spielplan und weitere Infos im Netz: www.mckennas-theater. schme