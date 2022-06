»Können unsere Gemeinde solide aufstellen«

Zur Person: Theresa Neumann

Authentische Begeisterung für ihre Heimat wurde der neuen Bürgermeisterin Theresa Neumann am Donnerstag von vielen Seiten bescheinigt. Geboren im September 1990, ist sie in Großkrotzenburg aufgewachsen und hat am Kreuzburggymnasium Abitur gemacht. In Paris und Frankfurt hat sie öffentliches und Verwaltungsrecht studiert und promoviert aktuell in Völkerrecht. Aktiv Kommunalpolitik macht sie seit 2016 als Gemeindevertreterin, arbeitete zunächst im Sozialausschuss und zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss mit. Vor drei Jahren übernahm sie den Vorsitz des CDU-Ortsverbandes. Aktiv ist sie zudem in der Städtepartnerschaft mit Achères in Frankeich, betreibt Leistungssport als Schwimmerin beim Wassersportclub und musiziert im Zupforchester der Wanderfreunde Edelweiß. kko