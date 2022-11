»Klimacheck« für Beschlussvorlagen

Kreistag: Künftig Prüfung auf Klimarelevanz - AfD: Lieber um »reale Probleme« kümmern

Darmstadt-Dieburg 09.11.2022 - 16:30 Uhr 1 Min.

Der Ursprungsantrag stammte von den Grünen, wurde in geänderter Form dann aber auch von der Kreis-GroKo aus SPD und CDU eingebracht.

Die Grünen hatte in ihrem Antrag angestoßen, dass der LaDaDi einen Klimacheck konzipieren soll, mit dem er in Zukunft alle Kreistags-Beschlüsse auf ihre Klimarelevanz hin prüfen kann. Am Ende soll die Erkenntnis stehen, ob diese förderlich oder schädlich für die Erreichung der Klimaschutzziele sind und welche Alternativen es geben könnte. Der Klimacheck solle so dazu beitragen, die Klimaziele des Landkreises und letztlich auch des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Nach dem Änderungsantrag von CDU und SPD soll die Kreisverwaltung ihr Auge in Sachen Klimarelevanz allerdings nicht erst auf schon getroffene Beschlüsse, sondern schon auf die noch abzustimmenden Beschlussvorlagen werfen. Joachim Knoke (SPD) wies zunächst darauf hin, dass die GroKo mit den Grünen - und auch den meisten anderen Kreistags-Fraktionen - einig darüber sei, dass man auch auf Kreisebene möglichst viel für den Klimaschutz tun und das eigene Handeln in dieser Hinsicht möglichst verträglich gestalten wolle. »Das Wie ist aber die Frage«, legte er den Finger in die Wunde, dass derzeit noch ziemlich abstrakt ist, wie ein praktikabler Klimacheck aussehen könnte. Wenn man ihn etwa nach einem Kreistags-Beschluss durchführe und dann verheerende Klima-Auswirkungen feststelle, bestehe die Gefahr eines »Salto rückwärts«.

Deshalb beschloss die große Mehrheit der Kreistags-Abgeordneten nicht nur die Einführung des Klimachecks, sondern gleichzeitig auch den Auftrag an die Kreisverwaltung, dass diese »im Laufe des Jahres 2023« Vorschläge für ein »praktikables Verfahren« erarbeiten solle. Die Grünen hatten ursprünglich mehr Tempo und einen Verfahrensvorschlag schon bis März 2023 gefordert.

Dass man die Sache auch grundlegend anders sehen kann, verdeutlichte Bärbel van Dijk, Vorsitzende der AfD-Fraktion: Sie war der Ansicht, dass sich Deutschland »in der schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Republik« anderen Themen widmen müsse. »Anstatt sich um die realen Probleme der Menschen zu kümmern, kümmern sich die Grünen ums Klima.« Der Klimawandel sei ohne Mithilfe aus China, Indien und Co. ohnehin nicht zu stoppen, brachte van Dijk ihre Ablehnung des Klimacheck-Vorstoßes für den LaDaDi zum Ausdruck.

jed