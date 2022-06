Kleiner, wendiger und flexibler

Müllabfuhr: Stadt Hanau setzt jetzt zwei Engstellen-Müllfahrzeuge in schwer befahrbaren Straßen ein

Hanau 20.06.2022 - 19:48 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Stadt Hanau setzt jetzt in engen Straßen spezielle Engstellen-Müllfahrzeuge ein. Hier im Vergleich zu einem normalen Müllfahrzeug. Foto: Pressestelle Stadt Hanau

Ab Juli werden zwei sogenannte Engstellenfahrzeuge unterwegs sein, die den rund 100 Mitarbeitern im Bereich Abfallwirtschaft des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur Service (HIS) ihre Arbeit erleichtern sollen.

In der täglichen Arbeit begegnen die Mitarbeitenden der städtischen Müllabfuhr regelmäßig schwer überwindbaren Hindernissen. Dazu zählen enge Straßen, fehlende Wendemöglichkeiten oder widerrechtlich geparkte Autos. Dank reduzierter Fahrzeuggröße wird es jetzt deutlich besser möglich sein, schwer befahrbare Bereiche anzusteuern.

In der Steinheimer Altstadt

Die Engstellenfahrzeuge sollen in schwer befahrbaren Bereichen wie der Steinheimer Altstadt Abhilfe schaffen. Mit 6,80 Metern Länge und 2,20 Metern Breite sind sie flexibler und auch das Rückwärtsfahren ist einfacher. Ihr Wendekreis beträgt nur 13,80 Meter.

Allerdings können sie auch nur rund 2,3 Tonnen zuladen - das entspricht nur gut einem Fünftel des Volumens der größeren Fahrzeuge. Entsprechend kommen die neuen Müllwagen zunächst nur in 59 Straßen des Stadtgebiets zum Einsatz. »Die Anschaffung der Engstellenfahrzeuge erleichtert nicht nur die Arbeit in diesen Problemzonen, sondern sie schafft auch mehr Verkehrssicherheit und verursacht weniger Konfrontationen«, erklärt Stadtrat Thomas Morlock. Außerdem seien die Vorschriften zum Thema Rückwärtsfahren leichter einzuhalten, so Morlock. Bei einer Gefährdungsbeurteilung im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass das Rückwärtsfahren mit großen Müllfahrzeugen in rund 230 Straßen in Hanau nicht mehr oder nur unter Einhaltung von strengen Auflagen erfolgen darf.

HIS-Betriebsleiter Markus Henrich ist sich sicher, dass sich diese Investition lohnt: »Der Blick in unsere Statistik zeigt, dass es mit den großen 26-Tonnern im Durchschnitt einmal monatlich zu Anfahr- und Rangierschäden kommt.« Häufig seien rechtswidrig geparkte Autos dafür verantwortlich. Daher werde die Stadt zukünftig in den schwierig anzufahrenden Bereichen stärker kontrollieren und gegen Falschparker vorgehen.

Originalmitteilung der Stadt Hanau