Kirchliche Einrichtungen sicherer machen

Soziales: Die Pastoralräume Bachgau und Otzberger Land arbeiten an einem Institutionellen Schutzkonzept gegen Missbrauch und Gewalt

Kreis Darmstadt-Dieburg 24.10.2022 - 16:05 Uhr 2 Min.

Juliane Brechtel, Regina Schindler-Christe und Andreas Reifenberg (von links) haben den Zwischenstand des Institutionellen Schutzkonzepts vorgestellt, das den Pfarreien in den Pastoralräumen Bachgau und Otzberger Land ab nächstem Sommer als eine Art Handbuch dienen soll. Das Organigramm (Hintergrund) stellt bei der Erarbeitung einen der Zwischenschritte dar. Foto: Jens Dörr

Die Pastoralräume Bachgau (mit Pfarreien in Dieburg, Münster, Eppertshausen, Babenhausen, Schaafheim, Mosbach und Radheim) sowie Otzberger Land (Groß-Zimmern, Groß-Umstadt, Dorndiel, Reinheim, Groß-Bieberau, Habitzheim und Hering) haben sich diesbezüglich zusammengetan. Was das gemeinsame, aus elf Frauen und einem Mann bestehende ISK-Team bislang erarbeitet hat und was als Nächstes folgt, haben in einem Gespräch mit unserer Zeitung die Teammitglieder Andreas Reifenberg, Juliane Brechtel und Regina Schindler-Christe erläutert.

Das Trio steht selbst für die große inhaltliche Bandbreite, die das ISK-Team der beiden Pastoralräume auch personell abbildet. Reifenberg etwa ist Koordinator des Pastoralraums Bachgau und Schindler-Christe die Gemeindereferentin der Münsterer Pfarrei St. Michael. Brechtel leitet nicht nur die von der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul betriebene Dieburger Kita St. Josef, sondern ist (wie Schindler-Christe) im Pastoralraum Bachgau auch eine der sieben ernannten "Präventionskräfte".

Zu ihnen gehört beispielsweise auch die Eppertshäuser Jugendpflegerin Stephanie Groh. "Ob ehren- oder hauptamtlich, wir müssen uns mit Präventionsmaßnahmen gegen Missbrauch und Gewalt jeglicher Art befassen und Bestehendes - wie die Schulungen aller, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten - in diesem Konzept weiterentwickeln", sagt Regina Schindler-Christe.

Darauf lege auch das Bistum großen Wert und fungiere als Antreiber dessen, was nun auf lokaler Ebene heruntergebrochen wird. Dies geschieht auf Basis der Präventionsordnung des Bistums Mainz (als kirchenrechtlicher Grundlage) sowie einer Rahmenordnung, die die Deutschen Bischofskonferenz 2019 verabschiedet hat und in der unter anderem Standards zur Verhinderung sexuellen Kindesmissbrauchs definiert sind.

Wobei auch das nun in der Erstellung befindliche ISK in den Pastoralräumen Bachgau und Otzberger Land hinsichtlich potenzieller Opfergruppen breiter denke, wie Juliane Brechtel herausstellt: "Wir verfolgen das Ziel, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch schutzwürdige Erwachsene ins Blickfeld zu nehmen. Immer mit dem Ziel, jede Form von Machtmissbrauch und Grenzverletzung zu verhindern." Schon das verbale Niedermachen einer Person oder die Bevormundung bei älteren oder behinderten Menschen könne ein solcher Missbrauch sein.

Schwierig sei die Definition möglicher Übergriffe gerade dann, wenn die Grenzen fließend seien, erläutert derweil Andreas Reifenberg. Alle drei Gesprächspartner können Beispiele nennen: Ist es problematisch, wenn ein Betreuer im Pfadfinder-Zeltlager ein Kind tröstend auf den Schoß nimmt, wenn es vor Heimweh weint? Ist es für ein muslimisches Kind beschämend, wenn die Erzieherin in der Kita es dazu auffordert, das Kopftuch abzusetzen? Ist es kritisch, ein Kind zum Transport von Sachen mit in einen Keller zu nehmen, obwohl es sich in dunkleren Bereichen vielleicht ängstigt?

Eine pauschale Antwort auf derlei Fragen kann zwar selbst das klügste Schutzkonzept nicht liefern, wissen auch Reifenberg, Schindler-Christe und Brechtel. "War es aber kann, ist für die weitere Sensibilisierung der Haupt- und Ehrenamtlichen zu sorgen", ist Juliane Brechtel überzeugt - trotz ihrer 31-jährigen Kita-Erfahrung auch mit Blick auf sich selbst.

Jens Dörr

Hintergrund: Handbuch für Haupt- und Ehrenamtliche Auf dem Weg zum ISK als einer Art Handbuch für die Haupt- und Ehrenamtlichen in ihren Pfarreien haben die Pastoralräume Bachgau und Otzberger Land die ersten Meilensteine passiert. Für den Pastoralraum Bachgau etwa liegt inzwischen ein umfassendes Organigramm vor, das alle unmittelbaren Institutionen der Kirche (und die mit ihr verbundenen wie die St.-Georgs-Pfadfinder, die Kolpingsfamilien oder die DJK-Vereine) sowie ihre Funktionäre (vom Pfarrer über den Kommunionhelfer bis zur Nähgruppen- und Krabbelkreis-Leiterin) aufzeigt. "Bisher hatten wir drei Sitzungen", skizziert Regina Schindler-Christe die Fortschritte. Auch die Präambel des Konzepts ist schon geschrieben, und als Nächstes soll in allen kirchlichen Bereich die Schutz- und Risikoanalyse folgen. Gen Sommer 2023 könnte das Institutionelle Schutzkonzept in den eingangs erwähnten Pfarreien Einzug halten. Dann sollen es Haupt- und Ehrenamtliche ein Stück leichter haben, gar nicht erst in die Gefahr ungewollter Grenzüberschreitungen zu geraten, die sich bis dato womöglich nicht jeder in sämtlichen Facetten bewusst gemacht hatte. Profiteure sollen zugleich besonders die Kinder und Jugendlichen sein, deren Schutzräume innerhalb kirchlicher Institutionen dadurch sowohl bildlich als auch im übertragenen Sinn ein weiteres Stück sicherer werden könnten. jed