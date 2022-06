Kindertagespflege: Entsteht jetzt Konkurrenz zwischen den Kommunen?

Betreuung: Der Kreistagsbeschluss, Aufgabe und Kosten vom Kreis auf die 23 Städte und Gemeinden zu übertragen, stößt auf deutliche Kritik

Darmstadt-Dieburg 24.06.2022 - 15:41 Uhr 2 Min.

Die Übertragung der Aufgaben der Kindertagespflege vom Landkreis Darmstadt-Dieburg auf seine Kommunen ist aus mehreren Gründen umstritten. Betreuungsräumlichkeiten wie diese müssen die unternehmerisch selbstständigen Kindertagespflegepersonen finanziell selbst unterhalten - und fürchten nun einen Wettbewerb unter den 23 verschieden finanzstarken Städten und Gemeinden im LaDaDi.

Grundsätzlich wolle die BvK »konstruktiv mit dem Landkreis und den Kommunen zusammenarbeiten«, sagt Marion Dahbi. Die Dieburgerin ist selbst Kindertagespflegeperson und damit selbstständige Unternehmerin, die eine Gruppe von Kindern aus Dieburg und aus Nachbarkommunen betreut. Kreisweit gehen rund 600 Kinder, in der Regel im Krippenalter, zu Kindertagespflegepersonen anstatt in Kitas - was die Eltern oft bewusst so wählen, manchmal aber auch dem Mangel an U3-Plätzen in den Kitas geschuldet ist. Zugleich ist Dahbi eine der Sprecherinnen der BvK-Regionalgruppe Darmstadt-Dieburg und verfolgte am Montag die Haushaltsdebatte, bei der SPD und CDU im Rahmen eines Änderungsantrags die weitreichende Neuerung initiierten.

Gerade wegen des Ansatzes, Belange der Kindertagespflege über die Regionalgruppe mit dem LaDaDi partnerschaftlich zu klären, habe man sich vom nicht abgesprochenen Antrag der Sozial- und Christdemokraten überrumpelt gefühlt. In der Tat wurde die Idee, die Aufgaben und Kosten der Kindertagespflege bereits 2023 auf die Kommunen zu übertragen und im gleichen Zug die Kreisumlage weniger stark (um 0,85 statt 1,5 Prozent) zu erhöhen als geplant, erst wenige Tage vor der Sitzung kreiert. Angeblich soll der Vorschlag aus Reihen der Bürgermeister gekommen sein. Mehrere Rathaus-Chefs bestreiten dies aber.

Fakt jedoch ist: Durch seinen Abschied von der Förderung der Kindertagespflege (die Randaspekte Qualifizierung und Fachaufsicht ausgenommen) entfallen dem Kreis ab 2023 zwar jährliche Einnahmen in Höhe von knapp 2,6 Millionen Euro, aber auch Ausgaben von rund 5,8 Millionen. Die Differenz von 3,2 Millionen will der LaDaDi in diesem Jahr letztmals drauflegen und ab 2023 sparen.

Dahbi ärgert sich, dass die Regionalgruppe bei diesem Plan vorab nicht ins Boot geholt worden sei und die Kindertagespflegepersonen (»Den Begriff Tageseltern mögen wir nicht, die Kinder haben ja eigene Eltern«) vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Gleichzeitig seien etliche Fragen noch ungeklärt, was auch mehrere Bürgermeister so sehen. So ist etwa noch offen, ob der Zuschuss, den das Land Hessen für die Kindertagespflege bislang an den Kreis entrichtet, auch an die Kommunen fließen wird.

Auch könnte die künftig von den Kommunen zu übernehmende Zahlung von Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen zum uneinheitlichen »Flickenteppich« werden, wenn 23 Städte und Gemeinden im Landkreis dazu eigene Satzungen entwickelten. »Das wäre für Eltern nicht nachvollziehbar«, sagt Dahbi. Zudem könnte es »zur Abwanderung von Kindertagespflegepersonen in Nachbarorte kommen, wenn dort attraktivere Rahmenbedingungen herrschen. Wir betreuen auf eigenes finanzielles Risiko und müssen bei aller Liebe zum Job auch unternehmerisch denken. Wenn es sich nicht mehr lohnt, müssen wir Gruppen und damit Betreuungsangebote schließen.«

