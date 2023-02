Kindertagespflege bleibt in Kreisregie

Als der Kreis­tag Darm­stadt-Die­burg im Ju­ni 2022 den Kreis­haus­halt 2022/23 be­sch­loss, stie­ßen SPD und CDU per Än­de­rung­s­an­trag ei­ne mar­kan­te Ve­r­än­de­rung in der Kin­der­be­t­reu­ung an: Die Kreis­tags­mehr­heit woll­te die Auf­ga­ben und Kos­ten der Kin­der­ta­gespf­le­ge ab 2023 auf die 23 Städ­te und Ge­mein­den im Land­kreis über­tra­gen. Dies stieß so­wohl in ei­ni­gen Rat­häu­s­ern als auch bei der Be­rufs­ve­r­ei­ni­gung Kin­der­ta­gespf­le­ge­per­so­nen auf Kri­tik. Acht Mo­na­te spä­ter ist das The­ma vom Tisch, was fi­nan­zi­ell auch der An­pas­sungs­be­schluss zum Etat 2023 in der Kreis­tags-Sit­zung am Mon­tag in Kra­nich­stein ze­men­tier­te. Zwei Grün­de ga­ben den Aus­schlag.