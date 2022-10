Keine Zeit für Kleinigkeiten

Erste Bilanz: Theresa Neumann ist seit 100 Tagen Bürgermeisterin von Großkrotzenburg - Hürde Haushalt genommen

Großkrotzenburg 24.10.2022 - 16:16 Uhr 1 Min.

Großkrotzenburgs neue Bürgermeisterin an ihrem Schreibtisch. Die 32-Jährige ist seit ihrem Amtsantritt vor allem mit der Verbesserung der Strukturen im Rathaus und der Nachbesetzung vakanter Stellen beschäftigt.

Auf ihre Kommune kommen in den kommenden Jahren viele Veränderungen zu, die die neue Rathauschefin federführend mitgestalten wird. Die erste größere Hürde hat sie bereits genommen: Nach monatelangen Beratungen und Diskussionen wurde der Haushalt für das laufende Jahr unter ihrer Führung kürzlich vom Parlament beschlossen.

Nächste Woche werde sie »selbst nach Gelnhausen fahren, um die Haushaltsunterlagen bei der Kommunalaufsicht abzugeben«, das sei so üblich, erklärt Neumann. Im Hintergrund laufe parallel bereits die Arbeit am Haushalt des kommenden Jahres, »damit er im Frühjahr verabschiedet werden kann«.

Neben dem Haushalt gibt es einen »Stau von Anträgen der Gemeindevertretung«, dessen Auflösung sich Neumann zum Ziel gesetzt hat. Als zentrale Themen hat sie sich zudem die »Verbesserung der Kommunikation« - sowohl mit den Bürgerinnen und Bürgern, als auch innerhalb der politischen Gremien - auf die Fahnen geschrieben.

Sie möchte Gremien und Verwaltung »wieder näher zusammenbringen und das Verständnis füreinander fördern«. Erste positive Stimmen aus den Fraktionen, die ein »verbessertes Klima« wahrnehmen, sind bereits zu hören, und auch Neumanns ständige Präsenz und ihr Auftreten auf örtlichen Veranstaltungen scheinen gut anzukommen.

Ihr eigentliches Augenmerk lag in den ersten Monaten jedoch auf der Verbesserung der Strukturen im Rathaus, denn die Personallage ist prekär: Während ihre Assistentin in Mutterschutz ist, musste sich deren Vertretung kürzlich krankmelden. In allen Fachbereichen sind Stellen unbesetzt. Im Bauamt fehlt neben der Leitung aktuell mindestens eine weitere Mitarbeiterin. Seit ihrem Amtsantritt musste Neumann deshalb »bereits einige Bewerbungsgespräche« führen.

Schließlich gibt es zahlreiche tatsächliche Baustellen, an denen die Verwaltung arbeiten muss: Neben dem Kraftwerksstandort Staudinger, der in den kommenden Jahren im Zuge der Energiewende neu aufgestellt werden muss, neben der Entwicklung der Ortsmitte um das Rathaus und einer »Neuen Mitte« um das sanierungsbedürftige Bürgerhaus, neben dem laufenden Umbau des Oberwaldstadions und einem geplanten barrierefreien Schleusenübergang am Main, befinden sich die Neubauten eines Ärztehauses und einer Kita am Ortseingang in Richtung Kahl bereits auf der Zielgeraden.

Per Bergmann