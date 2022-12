Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine neuen Kredite

Gemeindevertretung: Freigerichter Haushalt 2023 mit breiter Mehrheit verabschiedet

Freigericht 18.12.2022 - 16:25 Uhr 1 Min.

Ausgleichen kann die Gemeinde den Fehlbetrag nach Angaben von Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) aus ihren Rücklagen. So seien für das kommende Jahr keine neuen Kredite nötig, die Steuersätze bleiben laut Eitz stabil. Gegenüber dem im Oktober vorgelegten Entwurf weise der Etat Verbesserungen aus. So zahle der Main-Kinzig-Kreis der Gemeinde für den Schwimmunterricht im Hallenbad Platsch statt der zunächst geplanten 85.000 Euro den Höchstbetrag von 400.000 Euro, so dass das Defizit der Freizeiteinrichtung beträchtlich sinke. Zudem habe sich inzwischen gezeigt, dass die stark erhöhten Energiekosten real um 100.000 Euro niedriger angesetzt werden könnten.

Geändert haben sich laut Eitz auch die Pläne für das Grundstück an der Gelnhäuser Straße, wo die Gemeinde ursprünglich Wohncontainer für Flüchtlinge und Wohnungslose aufstellen wollte. Stattdessen würden nun entsprechend einem CDU-Antrag bestehende Gebäude dort hergerichtet und die eingeplanten Haushaltsmittel von 200.000 auf 450.000 Euro erhöht. Mit einem gemeinsamen Antrag brachten alle Fraktionen ferner 30.000 Euro für die Sanierung des Kleinsportfeldes am Hallenbad im Haushalt unter.

Insgesamt hatten die Fraktionen bei den Beratungen 13 Änderungsanträge zum Haushalt vorgelegt, die zum Teil Mehrheiten fanden. So werden potenziell gefährliche Straßen-Übergänge im gesamten Gemeindegebiet mit rotem Warnanstrich markiert (UWG-Antrag). Die CDU und die Fraktion Gemeinsam für Freigericht (GfF) setzten zusätzliche Mittel für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung und für Verkehrsspiegel durch, die GfF außerdem für Hitzeschutz auf Spielplätzen. Auf Antrag der SPD wird ein mobiler Pumptrack für junge Biker angeschafft, der nach einem Rotationsplan in allen Ortsteilen aufgestellt werden kann. Ebenfalls auf Initiative der Genossen gaben die Gemeindevertreter Geld für die Planung eines Generationenparks am Gänsewald frei.

Abgesehen von einzelnen Nein-Stimmen und Enthaltungen bei insgesamt vier Abstimmungen stellte sich das Plenum nahezu geschlossen hinter den modifizierten Etat. Ebenfalls beschlossen wurde der Wirtschaftsplan des kommunalen Eigenbetriebs, der insgesamt rund vier Millionen Euro für den Bauhof, das Hallenbad und Immobilien sowie 1,6 Millionen Euro für Investitionen bereitstellt.

Matthias Schwind