Keine Leinenpflicht in Babenhausen

Stadtparlament: Grundsatzbeschluss von April mit 55 Euro Bußgeld scheitert an Verstoß gegen Hessische Gemeindeordnung

Babenhausen 28.06.2022

Leinen los im Grünen: In Babenhausen ist der Versuch einer Anleinpflicht in der sensiblen Brut - und Setzzeit gescheitert.

Im Bundesland Hessen gibt es keine allgemeine Leinenpflicht, diese Regelung wird den Kommunen überlassen. Und in Babenhausen, der waldreichsten Kreiskommune, galt im Gegensatz zu vielen Städten und Gemeinden des Landkreises bislang keine Leinenpflicht für Hunde. Das sollte sich auf Anregung des Stadtverordneten Jürgen Rademer (Freie Wähler Babenhausen) ändern. »Im Prinzip müsste die Anleinpflicht das ganze Jahre gelten«, forderte Rademer sogar.

Im April 2022 brachten SPD, CDU und Freie Wähler den Grundsatzbeschluss für eine Leinenpflicht auf den Weg - Grüne und FDP waren gespalten und stimmten mit Nein und/oder Enthaltung. Die erforderliche Satzung galt es nun, in der Verwaltung zu erarbeiten.

In der Bevölkerung war man bereits sensibilisiert. Obwohl noch gar nicht per Satzung in Kraft, häuften sich im Ordnungsamt Hinweise, dass Hunde im Grünen frei herumtollten und damit gegen die Anleinpflicht verstießen. »Die Diskussionen in sozialen Medien über die Leinenpflicht reißen nicht ab. Wir haben großes Verständnis dafür, dass es sich um ein Thema handelt, welches polarisiert«, ließ Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) aus dem Rathaus mitteilen. Man bekäme zahlreiche Anrufe aus der Bevölkerung über nicht angeleinte Hunde, so der Verwaltungschef, bis zu 25 täglich. Rechtlich greifen konnte die Anleinpflicht - bei Verstößen droht Bußgeld - noch gar nicht, da eine Satzung noch ausstand. Die lag am vergangenen Donnerstag vor - und wurde einstimmig abgelehnt.

Während sich die Brut- und Setzzeit mit dem 30. Juni dem Ende nähert, bleibt es ohne Konsequenzen, wenn Vierbeiner frei herumtollen. Dass auch ein friedliches Tier dabei Schaden anrichten kann, wird übrigens regelmäßig von Forstleuten, Jägern und Naturschützern betont. Auch ein von Hundezungen liebkostes Rehkitz hat Probleme, weil die Ricke ihr Kind nicht mehr erkennt, und im Nu sind gut getarnte Gelege von Bodenbrütern zerstört.

Der Verwaltungschef hatte noch um Geduld gebeten: »Für den weiteren Verlauf muss der Stadtverordnetenversammlung eine Leinensatzung vorgelegt werden? Wenn sie beschlossen und veröffentlicht ist, ist sie erst wirksam. Dies fällt wahrscheinlich auf das Ende der Brut- und Setzzeit. Es handelt sich aber um einen demokratischen Prozess. Auch wenn es von außen komisch wirkt.«

Dass die Satzung nun aber erst einmal vom Tisch ist, ließ den Bürgermeister etwas ratlos zurück. Der Teufel sitzt im Detail: Noch im April hatte man sich politisch darauf geeinigt, Verstöße gegen die Leinenpflicht mit 55 Euro Bußgeld zu ahnden. Das Ordnungsamt sollte Kontrollgänge vornehmen. Auf Nachfrage beim Hessischen Gemeindebund kann die Höhe der Knöllchen bei der Ausgestaltung einer Satzung nicht im alleinigen Ermessen der Kommune liegen, sondern orientiert sich hier formal am Bundesgesetz. Und da können Verstöße nach Paragraph 28 Abs. 3 HAGBNatSchG (Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz) mit bis zu 100.000 Euro geahndet werden. »Wir haben ein kleines Problem: Die Willenserklärung der Stadtverordneten und explizit ein Ordnungsgeld bis zu 55 Euro - aber das verstößt gegen die Hessische Gemeindeordnung«, fasste es Wolfgang Heil (Freie Wähler) zusammen. Mit dem Nein des Parlaments ist die Anleinpflicht im ersten Anlauf gescheitert.

Ursula Friedrich