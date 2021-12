Keine Fohlen: Hengst Heiper aufs Muna-Areal versetzt

Tiere: Wildpferd-Stuten im Babenhäuser Schutzgebiet bekommen im Frühjahr ein neues Männchen, das für Nachwuchs sorgen soll - Münsterer Herde wächst auf sieben Tiere

Babenhausen 09.12.2021

Wenn die Babenhäuser Wildpferde aus dem Morgennebel auftauchen, wirken sie besonders majestätisch. Der Hengst der nun nur noch fünf Stuten umfassenden Herde wurde vor wenigen Tagen wie ein weiteres Exemplar aus Schweinheim aufs Münsterer Muna-Gelände umgesiedelt. Im Frühjahr 2022 soll ein neues Männchen kommen und für die ersehnten Fohlen sorgen.

In der mehr als 200 Hektar großen Muna-Landschaft, wo 2020 eine (2021 schon zwei Kälber gebärende) Wisentherde angesiedelt wurde und dieses Frühjahr Wildpferde hinzukamen, wächst die Herde nicht nur durch Heiper. Neben dem siebenjährigen Hengst aus Babenhausen erweitert dort seit kurzem auch ein zuvor in Schweinheim beheimatetes Männchen die Gruppe. Aus den bisher fünf Muna-Hengsten, die bisher nicht der Öffentlichkeit präsentiert wurden (aber tatsächlich da sind), sind damit sieben geworden. Die rein männliche Herde ist für die Pferde so lange unproblematisch, wie keine Stuten das Zusammenleben aufmischen.

Den fünf in Babenhausen verbliebenen Weibchen darf hingegen nur ein Männchen zugeführt werden - was auch passieren soll, wie die täglich in den Rödern präsente Tierpflegerin Marion Nigl erläutert. »Im Frühjahr kommt ein neuer Hengst«, blickt die Altheimerin voraus. Wann genau und woher, ist noch offen. Das kürzlich von Schweinheim nach Münster gebrachte achtjährige Exemplar hat zwar schon mehrere Nachkommen gezeugt, dürfte mit Blick auf die gewünschte genetische Vielfalt der Fohlen aber ausscheiden. Die anderen Muna-Hengste sind zwischen drei und fünf Jahre alt.

Heiper ist sieben, doch bei ihm hatte der Bundesforst, der die Reservate als Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Przewalski-Pferde betreut, offenbar die Hoffnung verloren. Zwar machte der Hengst schon 2020 eifrig Decksprünge, nachdem er als Nachzügler von der Herde um die damalige Leitstute Wera (heute acht Jahre alt) akzeptiert worden war. Doch trächtig wurde keins der Weibchen - auch 2021 nicht, weshalb die Babenhäuser Pferde auch 2022 keine Fohlen zur Welt bringen und keinen neuen Beitrag zu den Arterhaltungs- und Wiederansiedlungs-Bestrebungen (vor allem für ihren natürlichen Lebensraum in der Mongolei) leisten werden.

Womöglich ist Heiper unfruchtbar, was aber noch nicht untersucht ist. Bei der jüngsten Umsiedlung des Tiers von Babenhausen nach Münster konnte er aber schon mal näher begutachtet werden: Seine Herde und er wurden in das Fanggitter in den Rödern gelockt, wo der Hengst schließlich betäubt und aufs Muna-Gelände gebracht wurde. Kommt der neue Hengst beispielsweise im März nach Babenhausen und hat er sich nach einigen Wochen an das Damenquintett gewöhnt, könnte es im Sommer 2022 mit der Zeugung klappen. Die ersten Babenhäuser Fohlen könnten nach der elfmonatigen Tragezeit somit frühestens 2023 zur Welt kommen.

Die Verhältnisse in der Babenhäuser Herde hätten sich in diesem Jahr unterdessen verändert, berichtet Pflegerin Marion Nigl: Leitstute Wera sei inzwischen zum rangniedrigen Teil der Gruppe degradiert worden. »Dafür ist Wendy, der sich Heiper irgendwann angeschlossen und der sie zunehmend verteidigt hat, aufgestiegen. Die beiden waren am Ende unzertrennlich.« Nun, da sie doch getrennt wurden, sei es erneut spannend zu beobachten, wie sich die Rangordnung der fünf Babenhäuser Stuten verändern und wie der neue Hengst angenommen werde, den das Europäische Erhaltungszuchtprogramm auswählen wird.

Jens Dörr

Hintergrund: In freier Wildbahn (noch) ausgestorben Ursprünglich stammen die Przewalski-Pferde aus der Mongolei, wo sie weite Steppen besiedelten. Seit 1970 gilt die Urform des Wildpferds in der freien Wildbahn zwar als ausgestorben; doch in Reservaten wie »In den Rödern« bei Babenhausen und dem Muna-Gelände bei Münster-Breitefeld leben weltweit noch rund 2000 Exemplare. In Hessen sind es rund vier Dutzend. Ihre Ansiedlung in Naturschutz-Gebieten, wo die genügsamen Tiere als »Landschaftspfleger« die Vegetation oft auf dem seltenen Sandtrockenrasen kurzhalten, im Boden scharren und ihn durch Sandbäder bearbeiten, schafft und bewahrt damit auch anderen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Die Haltung und Vermehrung der Art ist ins Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Przewalski-Pferde eingebettet. Eines Tages soll die Art in der Mongolei wieder angesiedelt werden - womöglich auch Nachfahren der jetzigen Babenhäuser Herde. jed