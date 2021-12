Keine Chance auf den Bundespräsidenten

Fernsehen: Steinmeier wird am heutigen Dienstag in Dieburg von Volk und Medien abgeschirmt - Großer Aufwand für 60-minütige Aufzeichnung

Die Übertragungs- und Rüstwagen des ZDF belagern seit Freitag den Marktplatz. Die Mainzelmännchen sind dabei ein beliebten Motiv für Handyfotos.

Wobei man nicht pauschal den Stab brechen sollte: weder über den öffentlich-rechtlichen Sender, der vorab zwar stets freundlich kommuniziert, konkrete Einsichten aber nur sehr eingeschränkt gewährt - noch über ein Bundespräsidialamt, das den höchsten Mann im Staat am Dienstag rigoros von Volk und Medien abschirmen wird. Die Sicherheit steht an höchster Stelle, ob hinsichtlich des prominenten SPD-Politikers oder auch des massiv aufgefahrenen ZDF-Equipments. Verständlich, wenngleich etwas mehr Bürgernähe dem Staatsoberhaupt wie dem gebührenfinanzierten Rundfunk gut zu Gesicht stünden.

Zumindest in den offiziellen Interviews dominiert bei den Beteiligten stattdessen die Prämisse, bloß nicht zu viel verraten. Wobei Dieburgs katholischer Pfarrer Alexander Vogl, der in der Kirche St. Peter und Paul der gleichnamigen Pfarrgemeinde der Hausherr ist, im Rahmen der ihm vom Präsidialamt auferlegten Vorgaben eine erfrischende Ausnahme bildet. Beim Gespräch am Samstagnachmittag vor der Kirche zeigt er sogar ein Handyfoto von drinnen: »Es ist noch nicht viel vom Aufbau zu sehen«, sagt er und will den Reporter damit wohl etwas besänftigen. Der hatte schon vor Wochen beim Sender gebeten, das für Dieburg außergewöhnliche Ereignis im Gotteshaus auch fotografisch dokumentieren zu dürfen. ZDF-Redakteur Holger Faber - auch er nett im Ton und hart in der Sache - macht ihm in Sachen Aufnahmen vom Aufbau am Wochenende endgültig einen Strich durch das Vorhaben.

Auch Antworten auf die Kosten der ZDF-Eigenproduktion gibt es keine. Vogl schätzt die Zahl der seit Mitte der Woche in Dieburg tätigen Handwerker und Techniker des Senders auf »50 bis 70 pro Tag«. Allein eine Handvoll Security-Mitarbeiter stehen sich an der Kirche und auf dem Marktplatz Tag und Nacht die Beine in den Bauch. Mitsamt der Künstlergagen und dem Materialaufwand dürfte sich der Aufwand für die einstündige Sendung letztlich im sechsstelligen Bereich bewegen. Wobei die Miete, die die Pfarrei St. Peter und Paul für die Bereitstellung ihrer Kirche erhält, noch einer der kleinsten Posten sein dürfte. »Wir freuen uns in erster Linie über die Bekanntheit, die wir mit der Sendung erlangen«, stellt der Pfarrer heraus.

Darf während dem Aufbau rein, muss bei der Aufzeichnung am Dienstag aber ebenfalls aus »seiner« Kirche draußen bleiben: Pfarrer Alexander Vogl.

Wie genau sieht nun der Schlussspurt aus? Aufgezeichnet wird am heutigen Dienstag um 18 Uhr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau kommen am Nachmittag nach Dieburg, werden vor der Kirche von Vogl und Bürgermeister Frank Haus begrüßt und dürfen sich drinnen in das Goldene Buch der Stadt eintragen. »Das Areal vor der Kirche wird weiträumig abgesperrt«, nimmt ZDF-Redakteur Faber interessierten Einwohnern die Hoffnung, einen persönlichen Blick auf das Staatsoberhaupt zu erhaschen. Außer einem ZDF-Fotografen dürfen auch die Medien nicht nah ran an die Szenerie - zur Aufzeichnung in die Kirche schon gar nicht. Was die Öffentlichkeit davon später zu sehen bekommt, entscheidet somit allein die Pressestelle des Senders.

Informationen unserer Zeitung zufolge isst der Bundespräsident nach der Aufzeichnung, die in einem Rutsch in der später im TV zu sehenden Programmreihenfolge aufgenommen wird, noch in einem Dieburger Restaurant zu Abend. Auf die exakte Nennung des Lokals verzichtet der Autor an dieser Stelle freiwillig.

Eher unfreiwillig zeichnet das ZDF »Weihnachten mit dem Bundespräsidenten« als »Geistersendung« ohne Publikum auf. Mit Verweis auf die hohen Corona-Zahlen hat das Bundespräsidialamt die 80 ursprünglich eingeladenen Zuschauer wieder ausgeladen (wir berichteten). Je 20 Gäste davon hatten Bund, Land, Stadt und Kirchengemeinde benennen dürfen, oft engagierte Ehrenamtler. Auch Gastgeber Alexander Vogl und Bürgermeister Frank Haus müssen draußen bleiben und sehen die weihnachtliche Show aus Wort- und Musikbeiträgen erst am 24. Dezember im Fernsehen.

Jens Dörr

Hintergund: »Weihnachten mit dem Bundespräsidenten« Die 27. Ausgabe von »Weihnachten mit dem Bundespräsidenten« - die Traditionssendung des ZDF riefen 1995 der damalige Bundespräsident Roman Herzog und seine Frau Christiane ins Leben - wird in der Dieburger Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul als weihnachtlich-festlicher Abend von Johannes B. Kerner moderiert. Inhaltlich gestalten ihn unter anderem der Sänger und Songwriter Clueso sowie Schauspieler Hannes Jaenicke, der eine Lesung halten wird. Der Bariton Matthias Goerne, die Geigerin María Dueñas und die renommierten Limburger Domsingknaben leisten musikalische Beiträge. St. Peter und Paul wird bei der Aufzeichnung der Sendung am Dienstagabend zudem vom Klang des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden (Leitung: Patrick Lange, der sich bereits am Samstag ein Bild vor Ort machte) erfüllt werden. Die Regie der ZDF-Eigenproduktion führt Michael Maier. jd