Kein Winterspaziergang im Strandbad

Freizeit: Entscheidung über ganzjährige Öffnung in Großkrotzenburg wohl nicht vor Frühjahr - Problem Wildgänse

Großkrotzenburg 27.09.2022 - 18:24 Uhr 1 Min.

Vor verschlossenen Türen stehen Besucher des Strandbads Großkrotzenburg auch in dieser Wintersaison. Ein neuer Vorstoß im Gemeindeparlament soll Bewegung bringen.

Einmal mehr hatte der fraktionslose Gemeindevertreter Aloys Lenz das seit Jahren schwelende Thema auf die Tagesordnung gesetzt und bei der Sitzung in der Aula des Kreuzburggymnasiums auf sofortige Abstimmung gedrängt. Über sieben Jahrzehnte sei das weitläufige Gelände um den Badesee ganzjährig zugänglich gewesen so der frühere CDU-Landtagsabgeordnete. Vor geschlossenem Tor stünden die Großkrotzenburger erst, nachdem ein Pächter den Betrieb von der Gemeinde übernommen habe. Es gelte schlicht, den Willen der Gemeinde kundzutun, so Lenz.

Die Gründe für die Schließung könne das Parlament nicht einfach beiseite wischen, befand dagegen CDU-Fraktionschef Max Schad, und erinnerte an das Unglück mit drei ertrunkenen Kindern vor sechs Jahren in Nordhessen. Dafür habe ein Gericht den Bürgermeister persönlich verantwortlich gemacht. Die Fraktion der Initiative zukunftssicheres Großkrotzenburg will sich erst bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) kundig machen, Versicherungs- und Finanzierungsfragen klären.

Mögliche Bedingungen für eine Winter-Öffnung müssten zunächst mit dem Pächter besprochen werden, stellte Bürgermeisterin Theresa Neumann klar. Entscheidend werde letztlich sein, wer das Geld dafür aufbringe. Zu klären blieben zudem die Verkehrssicherungspflicht und die Sicherheitsfrage direkt am See. Entstehende Kosten der Gemeinde aufzubürden, lehnt FDP-Fraktionschef Daniel Protzmann ab. Winterspaziergänge am See seien zwar wünschenswert, letztlich aber »Partikularinteresse«.

Einig zeigten sich die Fraktionen in dem Willen, etwas gegen die ausufernde Wildgänsepopulation im Strandbad zu unternehmen. Aloys Lenz empfahl in einem weiteren Antrag gezielten Abschuss und berief sich auf eine Jagderlaubnis der Unteren Jagd- und Fischereibehörde beim Main-Kinzig-Kreis, die seines Wissens schon seit Juli 2020 vorliege.

Behördlich zugestanden sei bisher nur die Jagd mit Greifvögeln, wandte Rathauschefin Neumann ein. Ein Falkner mit einem Adler sei im Einsatz. Gegen den Einsatz von Schusswaffen bestünden wegen der Nähe zu Wohnhäusern und viel befahrenen Straßen unter anderem Bedenken der Jagdpächter. Nötig sei auch die Abstimmung mit der Gemeinde Kahl, damit nicht lediglich eine Verdrängung stattfinde.

Der Gemeindevorstand sei bereits tätig und der Antrag daher überflüssig, befanden Sprecher von SPD und FDP. Bei der Abstimmung blieb der Antragsteller letztlich allein.

kko