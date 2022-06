Kein Wasser aus Flüssen und Bächen entnehmen

Umwelt: Niedrige Stände in Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Dieburg 23.06.2022 - 10:49 Uhr < 1 Min.

"Aufgrund der sich abzeichnenden Trockenheit in diesem Jahr, die ähnliche Ausmaße annehmen könnte wie in den vergangenen Jahren, ist zu befürchten, dass schon in den kommenden Wochen die Wasserstände in sämtlichen Oberflächengewässern im Landkreis unter die Marke des kritischen mittleren Niedrigwassersabflusses sinken oder teilweise sogar komplett trocken fallen werden", wird Lutz Köhler in einer Pressemitteilung zitiert. Bei den sich bereits jetzt abzeichnenden niedrigen Wasserständen und einer hinzukommenden starken Erwärmung des Wassers verschlechterten sich die Bedingungen für Lebewesen im oder am Gewässer sehr schnell. "Dies ist umso schlimmer, da sich bereits in den letzten Jahren die Bedingungen für die Gewässer sowie die angrenzenden Ökosysteme signifikant verschlechtert haben. Deshalb sollte jeder zusätzliche Stress für die Ökosysteme der Bäche vermieden werden", so Köhler weiter.

Weitere Informationen über die Pegelstände und die Entwicklung in den Gewässern unter https://www.hochwasser-hessen.de/hochwasserportal-hessen.html

