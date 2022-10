Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kein Schnellstart in den »Kaisergärten«

Stadtentwicklung: Steigende Kosten dämpfen Baulust bei Umwandlung des Kasernengeländes in ein neues Wohngebiet

Babenhausen 21.10.2022 - 16:50 Uhr 2 Min.

Vieles liegt auf dem einstigen Kasernengelände bereit, darunter Rohre und anderes Material. Ein Teilbereich der »Kaisergärten« ist bereits mit Baustraßen erschlossen, könnte eigentlich zügig bebaut werden. Doch steigende Kreditzinsen und Materialkosten dämpfen die Baulust.

Noch vor ein, zwei Jahren sah es anders aus: Da gab es kaum Preissteigerungen, konnten Bauwillige Kredite für wenig Zinsen aufnehmen und sich an den Hausbau wagen. Und es war kaum von Materialmangel und Lieferengpässen die Rede, tobte noch kein Krieg in der Ukraine. Das alles hat sich jäh geändert. Die Inflation hat rund zehn Prozent erreicht. "Viele junge Familien können sich kein eigenes Haus mehr leisten. Denn die Kredite kosten jetzt 4,5 bis 5 Prozent", rechnet Markus Aumann von der Babenhäuser Aumann-Gruppe vor.

Das haben auch die Bauträger registriert, die auf dem Kasernengelände die »Kaisergärten« als neue Wohnzone gestalten wollen. Mehr als ein halbes Dutzend Unternehmen haben sich auf einer Fläche von etwa 30 Hektar Areale gesichert, die in den kommenden Jahren bebaut werden können. Damit letztlich um die 2300 Menschen auf dem einstigen Kasernengelände wohnen können. »Es könnte jetzt losgelegt werden. Doch die Bauträger zögern, auch weil Bauwillige abgesprungen sind«, beschreibt Markus Aumann, der zusammen mit seinem Bruder Kevin die Aumann-Gruppe leitet, die Situation.

Ein breiter Bauboom, wie er noch vor wenigen Jahren bei der Bebauung der Babenhäuser Lachewiesen zu sehen war, wo in zwei Abschnitten fast aus dem Stand neue Wohngebiete entstanden, ist derzeit auf dem Kasernengelände nicht zu erkennen. Aber Bewegung ist auf weiter Fläche durchaus zu beobachten. Denn wo einst Soldaten übten, Militärfahrzeuge sich übers Gelände rollten, wird Erdreich von tonnenschweren Planierraupen und Baggern bewegt, werden Baustraßen angelegt, liegen Rohre und anderes Baumaterial bereit.

Obwohl es da bereits verschiedentlich schon Engpässe gab, wie vor kurzem der Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg bei der Vorlage des Nachtragshaushalts vermeldete. Der Verband, dem auch die Stadt Babenhausen angehört, lässt nämlich die Wasserleitungen für die neuen Baugebiete legen. Die Erschließungsarbeiten können im kommenden Jahr total abgeschlossen werden, wie Markus Aumann auf Nachfrage mitteilt. In einem Teilbereich "Ost" sind sie sogar schon beendet, sind komplette Baustraßen vorhanden. Und im Babenhäuser Stadtparlament wurden vor einigen Monaten bereits für mehr als 20 Straßen im Kasernenviertel die Straßennamen vergeben.

Der Neubebauung des fast brettebenen Areals südlich der Aschaffenburger Straße (B 26) ist in den letzten Jahren eine große Abbruchaktion vorausgegangen. Mehr als 120 Gebäude aller Art, vom Wohnhaus bis zur Halle, wurden abgebrochen. Stehen blieben eigentlich nur etwa ein Dutzend langgestreckte mehrstöckige Wohnblocks aus der amerikanischen Ära. Diese Wohnblocks werden derzeit saniert und modernisiert, sollen bald bewohnt werden. Erhalten blieben außerdem die unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke aus der Zeit um 1900, als die Stadt die Kaserne bauen ließ. Die werden als Kreativquartier vermarktet, wie man auch in Anlehnung an die Geschichte die Bezeichnung »Kaisergärten« für die neuen Wohnareale als Marketing-Formulierung fand.

Gesamtbetrachtung: Bei der Entwicklung der Kaisergärten ist man jetzt zeitlich in eine unerfreuliche »Großwetterlage« mit extrem hohen Energie- und Materialkosten und einer stark gedämpften Stimmung geraten. »Wir haben Zeit verloren«, meinte rückblickend Markus Aumann. Für die Erschließung des Geländes hatte die Konversionsgesellschaft eine Bürgschaft von 25 Millionen nachgewiesen. »Die Bürgschaft wurde im Mai 2021 vorgelegt«, erklärte Aumann und bedauerte, dass erst etwa ein Jahr später, im Frühjahr dieses Jahres, grünes Licht für die Bebauung das ehemaligen Kasernengeländes aus der Stadtverwaltung gegeben werden konnte. Da sei Zeit verloren gegangen, hätte manches unbürokratischer und flotter genehmigt werden können. Etwa mit zusätzlichen Vermerken, wie für die Sicherung von ausreichend Löschwasser vor dem endgültigen Einzug in Wohnungen.

Katharina Freckmann als stellvertretende Leiterin des städtischen Bauamts sprach von einem sehr komplexen Thema, das auch politische Aspekte habe. Die Stadt habe jedenfalls ihre Hausaufgaben gemacht, habe nach Recht und Gesetz gehandelt. Fakt ist: Mit dem Konversions-Projekt geriet man auch in Babenhausen in eine »Zeitenwende«. Darauf muss man sich nach guten Jahren einstellen.

Michael Prasch