Kein Radverkehrs-Koordinator

Verkehr: Grüne scheitern im Kreistag mit Antrag für neue Stelle - Grunderwerb behindert Radwegebau

Landkreis Darmstadt-Dieburg 30.09.2022 - 12:52 Uhr 1 Min.

Ein Fahrradweg wie aus dem Bilderbuch verbindet den Ostkreis ab Dieburg mit der kreisfreien Stadt Darmstadt entlang der Landesstraße 3094. An Kreisstraßen dauert der Bau von Radwegen hingegen oft frustrierend lang, was auch mit der häufigen Notwendigkeit des Zukaufs von Land von privaten Grundbesitzern zusammenhängt.

Trotz der Abstimmungsniederlage, bei der sich den Grünen einzig Roland Hardt (Die Partei) anschloss, durfte es die Fraktion zumindest als Erfolg verbuchen, dass im wichtigsten Kreis-Gremium mal wieder öffentlich über das Thema diskutiert wurde.

Die Grünen sehen sich insbesondere beim Radwege-Bau als Mahner und Beschleuniger; die Fortschritte gehen ihnen zu langsam. Fraktionsmitglied Sander Schwick skizzierte, weshalb es aus seiner Sicht eine Notwendigkeit für die beantragte Stelle gibt. Er wies auf die stockende Umsetzung des Radverkehrskonzepts hin, aus dem von 30 Maßnahmen mit Priorität A binnen vier Jahren nur vier Stück realisiert worden seien.

"Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind die wichtigsten Maßnahmen aus dem Konzept in 26 Jahren - also 2048 - umgesetzt", rechnete er vor. Schwick räumte aber ein, dass auch den Grünen die größeren Planungsphasen bei einigen Maßnahmen bewusst seien. Zuletzt stand die Partei im Kreis drei Wahlperioden in Folge in Koalitionen und mit einem hauptamtlichen Dezernenten in der Verantwortung.

Kleine Kommunen unterstützen

Trotzdem sei nun entschlosseneres Handeln beim Radwege-Bau, dem Kernthema des Konzepts, nötig. "Insbesondere kleine Kommunen haben wenige Kapazitäten für die anstehenden Aufgaben. Deshalb ist Unterstützung durch den Kreis erforderlich", nannte Schwick einen von mehreren Gründen für das Ansinnen, eine neue Koordinierungsstelle zu schaffen. Damit sollten die Grünen aber weitgehend allein bleiben.

Nachdem mehrere Fraktionen darauf hingewiesen hatten, dass es eine solche Stelle im Kreis bereits gebe - wenngleich inhaltlich womöglich überfrachtet mit falschen Schwerpunkten -, entspann sich eine grundsätzliche Diskussion darüber, weshalb der Ausbau von Radwegen an den Kreisstraßen wesentlich länger dauere als an den Landes- und Bundesstraßen.

Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD), der das Beispiel im Raibacher Tal in Groß-Umstadt anführte, begründete dieses allgemeine Problem vor allem damit, dass den Kreisstraßen meist jene Randstreifen fehlten, die die Landes- und Bundesstraßen säumten. Deshalb sei an den Kreisstraßen oft der Ankauf flankierender Flächen von privaten Grundbesitzern nötig, um Radwege ergänzen zu können. Dies könne Vorhaben mitunter deutlich verlangsamen, verkomplizieren oder gar verhindern.

