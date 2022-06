Kein Personal: Schwimmbad in Schaafheim dicht

Mindestens bis 12. Juni kein Badebetrieb

Schaafheim Mittwoch, 08.06.2022 - 14:45 Uhr

Acht Frei­bä­der gibt es im öst­li­chen Teil des Land­k­rei­ses Darm­stadt-Die­burg. Ei­gent­lich. Doch der­zeit sind es nur sechs Schwimm­bä­der, die den ba­de­hung­ri­gen Gäs­ten zur Ver­fü­gung ste­hen. Denn im Lud­wig-Stein­metz-Bad in Die­burg fällt die Sai­son ganz aus. Das Bad bleibt in die­sem Som­mer we­gen um­fas­sen­der Sa­nie­rungs- und Mo­der­ni­sie­rungs­ar­bei­ten ge­sch­los­sen. Auch zum Frei­bad in der Ge­mein­de Schaaf­heim ha­ben Ba­de­gäs­te seit An­fang die­ser Wo­che kei­nen Zu­tritt.