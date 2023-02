Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kein Konsens über den Etat

Gemeindevertretung: Grüne und SPD lehnen Haushaltsplan für Schaafheim ab - Kritik an Grundsteuer-Erhöhung

Schaafheim 15.02.2023 - HH:mm 2023102023' 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Investition gegen den Klimawandel: Auf das Dach der Kulturhalle in Schaafheim soll eine große Photovoltaik-Anlage.

Reinhold Daniel (CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung, hatte sich für den Abend eine etwas ungewöhnliche Dramaturgie ausgedacht: Er ließ zuerst über die Änderungs- und Ergänzungsanträge debattieren und abstimmen. Erst danach gab Daniel den Sprechern und Sprecherinnen der Fraktionen Raum für eine allgemeine Würdigung des Etat-Entwurfs.

Die Linie der Ablehnung durch die Opposition wurde schon in der Abstimmung zum Antrag des Gemeindevorstands deutlich, in dem es fast nur um redaktionelle Korrekturen und eine Aktualisierung des Zahlungsmittelbestands ging: CDU und Freie Wähler sorgten dennoch für eine Mehrheit.

Nicht zum ersten Mal präsentierten die Grünen einen Antrag auf zusätzliche Mittel für die Kinder- und Jugendförderung. 20.000 Euro sollten für einen Kinder und Jugendtag bereitgestellt werden, in dessen Rahmen ein Konzept für langfristige Kinder- und Jugendarbeit in Schaafheim und den Ortsteilen entwickelt werden solle, erläuterte Grünen-Sprecherin Sabine Schwöbel-Lehmann. Die Grünen übernahmen damit quasi eine alte Forderung der SPD, in eine kommunale Kinder- und Jugendarbeit einzusteigen. Dies sei jetzt insbesondere deshalb geboten, weil Kinder und Jugendliche sehr unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu leiden gehabt hätten.

Aber so, wie die Sozialdemokraten damit immer wieder an der bürgerlichen Mehrheit in der Gemeindevertretung gescheitert waren, konnten jetzt auch die Grünen nicht punkten. Hier werde eben ein anderes Konzept verfolgt, mit dem vor allem die Jugendarbeit der Vereine gestützt werde, hieß es aus Kreisen der CDU und der FWG.

Ein zweiter Antrag der Grünen, erneut 10.000 Euro für Bienen- und Schmetterlingswiesen bereitzustellen, scheiterte ebenfalls an der Mehrheit der Konservativen. Es müsse ja nicht jedes Jahr diese Summe sein, begründete Ralph Pittich (CDU) dieses Votum. In der Vergangenheit sei schon viel getan worden, und da könne die Gemeinde auch mal mit geringerem Aufwand planen oder ganz aussetzen. Die SPD enthielt sind.

Dass 2022 ein hartes Jahr war, darin waren sich schließlich alle Redner und Rednerinnen einig. Während aber Rüdiger Roth von den Freien Wählern unter Hinweis auf Corona-Krise und Krieg in der Ukraine mit dem Satz »Alles wird teurer« die Erhöhung der Grundsteuer und den aktuellen Haushalt verteidigte, war diese Tatsache für Stephanie Roth (SPD) und Sabine Schwöbel-Lehmann Anlass, »die zusätzliche Belastung der Schaafheimer Bürger zur Unzeit« zu kritisieren.

Ralph Pittich griff die Sozialdemokraten am Ende an: Die SPD lehne den Haushalt ab, stimme aber im Kreistag für eine neuerliche Erhöhung der Kreisumlage, die in Schaafheim zu einer Erhöhung der Grundsteuer geführt habe.

Allgemeine Zustimmung fand der Waldwirtschaftsplan, der mit einem Plus von über 100.000 Euro zum Haushalt beiträgt.

Klaus Holdefehr

Hintergrund: Zahlen aus dem Haushalt Der Ergebnishaushalt hat in Schaafheim ein Volumen von rund 21 Millionen Euro. Im ordentlichen Ergebnis schließt er mit einem Fehlbedarf von etwas über einer Million Euro. Durch den Verkauf von Grundstücken kann dies aber mehr als ausgeglichen werden. Es bleibt ein Überschuss von rund 950.000 Euro. Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 3,4 Millionen Euro vermerkt. Die Finanzierungslücke von knapp 840.000 Euro wird mit einem Griff in die Rücklage geschlossen. aus