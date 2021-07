Kein Fußball mehr in der Kernstadt Babenhausen

Sportplatz-Streit: SV Germania will Jugend wiederbeleben, wird sich mit Stadt aber nicht über Sportplatz einig - Pachtvertrag nicht verlängert

Den Sportplatz "Im Riemen" (Foto) darf die Germania ab August nicht mehr nutzen. Bürgermeister Dominik Stadler sieht dort statt kickender Kinder eine schnelle Entwicklung zur Gewerbefläche. Ins Stadion am Ostheimer Hang will die Germania unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr zurück. Antonio Coppolecchia, Vorstandsmitglied, Kaderplaner und Sponsor des SV Germania, sagt nach dem gescheiterten Gespräch mit der Stadt: "Auf dieser Basis werden wir keinen Junioren-Fußball in Babenhausen mehr anbieten."

Seit Sommer 2018 hat die Germania keine Jugendteams mehr. Seither spielen lediglich noch die Aktiven in zwei Mannschaften in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Langstadt. Training und Heimspiele finden durchweg in Langstadt statt. Die einstige Heimat im Stadion am Ostheimer Hang, den die Germania jahrelang im Rahmen eines von der Stadt vergüteten Pflegevertrags (einigermaßen) in Schuss gehalten hatte, musste sie nach der Kündigung durchs Rathaus räumen. Das (marode) Vereinsheim mit Gaststätte sowie Duschen und Kabinen ließ die Stadt Ende 2019 abreißen; für den Schulsport wurden als Ersatz lediglich einfache Umkleiden ohne Duschmöglichkeit in Containern hingestellt.

Seither hatte die Germania zumindest für den Sportplatz »Im Riemen« noch das Nutzungsrecht, das sie mangels Jugendlicher und auch wegen des Corona-Rückschlags aber nicht wahrnahm und dort lediglich ihr Equipment in Containern verstaute. Vor ein paar Wochen stellte die Stadt dem Verein die Kündigung des Pachtvertrags für den Riemen-Sportplatz zu, weil dort nach Ansicht von Stadler auf absehbare Zeit Gewerbe angesiedelt werden soll. Ab August darf die Germania den Platz nicht mehr betreten - was den Verein deshalb umtreibt, weil er sich für die Nach-Corona-Zeit den Wiederaufbau seiner Jugendabteilung vorgenommen hat.

Um das städtische Interesse an weiterem Gewerbe und das Vereinsinteresse an einem Platz zum Kicken in der Kernstadt zusammenzubringen (zumal in einer Zeit, da der geplante Bau des neuen Babenhäuser Sportzentrums an der Schumann-Schule noch in weiter Ferne liegt), trafen sich vor wenigen Tagen Bürgermeister Stadler sowie die Germania-Vorsitzende Tihana Posavec-Hennigs und der Zweite Vorsitzende Antonio Coppolecchia zum Gespräch im Rathaus. Sie trennten sich ohne Lösung und im Unfrieden.

Die Germania wollte laut Coppolecchia die Verlängerung des Pachtvertrags für den Riemen-Sportplatz um stets ein Jahr erreichen - so lange, bis eine dortige Gewerbeansiedlung wirklich konkret wird. Stadler (»Ich habe jede Woche drei bis vier Investoren hier sitzen, die nach genau so was fragen«) will den Sportplatz aber nicht mehr verpachten, um flexibel agieren zu können.

Im Gespräch offerierte Stadler, dass die Germania für ihre Vereinszwecke Zeiten im Stadion am Ostheimer Hang mieten könne. Diese Sportstätte dürfte mindestens so lange erhalten bleiben, bis das neue Sportzentrum an der Schule fertig ist. Für die Germania nicht akzeptabel, wie Coppolecchia betont: »Erst werden wir am Ostheimer Hang praktisch rausgeworfen und sollen unsere Sachen im Riemen unterbringen. Und jetzt, wo wir alles dorthin transportiert haben, werden wir dort vertrieben, stehen mit leeren Händen da und sollen als Mieter an den Ostheimer Hang zurück, wo man Vereinsheim und Infrastruktur abgerissen hat.«

Nachdem das jüngste Gespräch aber ergebnislos endete - und zum Schluss auch atmosphärisch aus dem Ruder lief, wie beide Seiten nicht verhehlen -, scheint all das für die nächsten Jahre vom Tisch. Antonio Coppolecchia klingt endgültig, wenn er sagt: »Auf dieser Basis werden wir keinen Junioren-Fußball in Babenhausen mehr anbieten.«

Das Ende des SV Germania nach 109-jähriger Geschichte? Nein, so Vorstandsmitglied, Kaderplaner und Sponsor Coppolecchia: Der SV Germania bleibe bestehen: »Die Männer-Spielgemeinschaft mit dem TSV Langstadt haben wir gerade um drei Jahre verlängert.«

Jens Dörr

Hintergrund: Das sagt der Bürgermeister zum Sportplatz-Streit Babenhausens Bürgermeister Dominik Stadler kann die Ablehnung seines Ostheimer-Hang-Vorschlags durch den Verein nicht nachvollziehen: »Die Germania geht auf keins der Angebote ein.« Zudem zweifelt der neue Rathauschef an der Substanz des Germania-Ansinnens hinsichtlich neuer Jugendteams: »Es gibt keine konkrete Planung und keine Liste mit Anmeldungen.« Antonio Coppolecchia spricht hingegen von durchaus konkretem Interesse einer größeren Kinderzahl und fügt an, dass man mit Werbung sowie Personal- und Mannschaftsplanung erst dann »so richtig loslegen« könne, wenn die Platzfrage geklärt sei. Auf den Fakt angesprochen, dass es im ganzen Fußball-Kreis Dieburg keinen anderen Ort von der Größe der Babenhäuser Kernstadt ohne Vereinsfußball gibt, bedauert Dominik Stadler dies zwar, hält aber den Weg für die kickenden Kernstadt-Kinder zu den Stadtteil-Vereinen für zumutbar: »Das ist auch schon die gelebte Praxis.« jed