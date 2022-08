Kein durchgehender Zugverkehr Babenhausen - Hanau

Bahn: Gleisbaustelle bei Hainstadt - Umleitung bis voraussichtlich Freitag über Mainaschaff - Verspätungen

Babenhausen 08.08.2022 - 18:00 Uhr < 1 Min.

In dieser Zeit werden die Regionalexpresszüge aus Richtung Groß-Umstadt-Wiebelsbach nach und von Frankfurt am Main ohne Zwischenhalt über Mainaschaff und Kleinostheim umgeleitet und verspäten sich dadurch um circa 10 Minuten.

Die nur zwischen Babenhausen und Frankfurt verkehrenden Regionalexpresszüge entfallen ersatzlos.

Die überall haltenden Regionalbahnzüge verkehren nur zwischen Groß Umstadt-Wiebelsbach, Babenhausen und Hainburg-Hainstadt. Dort muss in den Bus des Schienenersatzverkehrs umgestiegen werden. In Hanau kommen die Busse circa 15 Minuten später als die Züge an und halten an der Hauptbahnhof-Südseite.

Für viele Reisende nicht akzeptabel dürfte das Fahrplanschema für die Gegenrichtung sein: Hier starten die Busse in Hanau immer zur Minute 50, also rund 45 Minuten früher als der Zug. In Hainstadt-Hainburg muss dann stets 34 bis 37 Minuten bis zur Weiterfahrt mit dem Zug gewartet werden. Der Grund: Für den Schienenersatzverkehr steht nur ein einziger Bus zur Verfügung, der zwischen Hanau und Hainburg-Hainstadt pendelt (Baustellenfahrplan im Internet: rmv.de/auskunft/ hd/1659759535197_RE85_RB86_kurzfristiger_Baustellenfahrplan_ stand_220806.pdfeb).

eb