Kaum eine Spur von Krise in Schaafheim

Gemeindefinanzen: Bürgermeister Daniel Rauschenberger stellt ersten Haushaltsentwurf vor

Schaafheim 03.11.2021 - 08:30 Uhr

Zwar schließt der ordentliche Ergebnishaushalt mit einem Minus von 800.000 Euro, aber das wird durch erwartete Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro ausgebügelt. Allerdings ist dies ein Einmaleffekt, und mit solchen lässt sich das finanzielle Fundament der Gemeinde nicht langfristig absichern.

Deshalb hat Rauschenberger vorsorglich darauf verwiesen: »Die Deckung des Defizites im ordentlichen Ergebnis ist jedoch durch die ordentliche Rücklage gewährleistet.« Oder, anders ausgedrückt: Ohne den Erlös, der aus den Grundstücksverkäufen erwartet wird, würden wir im Sparstrumpf wühlen.

Dabei ist es mit den Einnahmen der Gemeinde gar nicht mal so schlecht bestellt. 2,6 Millionen Euro werden aus der Gewerbesteuer erwartet, und auf über 5,7 Millionen werden sich wohl die Anteile aus der Einkommens- und der Umsatzsteuer summieren. Mit vier Millionen Euro wird zudem die Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen deutlich höher ausfallen als im Vorjahr.

Höhere Kreis- und Schulumlage

Aber auch auf der Ausgabenseite gibt es Erhöhungen: Schaafheim wird mehr Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Darmstadt-Dieburg überweisen müssen. Dabei sind die Hebesätze gleich geblieben, aber die Berechnungsbasis hat sich geändert. Gleichwohl kann die Gemeinde mit einem Griff in die Rücklagen vorerst so auskömmlich wirtschaften, dass der Entwurf keine Erhöhungen der kommunalen Grund- und Gewerbesteuer vorsieht.

Allerdings wird im Finanzteil, der vor allem die geplanten Investitionen beschreibt, eine Kreditermächtigung von 880.000 Euro vorgeschlagen. »Jedoch möchte ich betonen, dass diese Ermächtigung keine Pflicht zur Aufnahme eines Kredites darstellt. Es handelt sich hier lediglich um die Möglichkeit einer Kreditaufnahme, um die Liquidität der Gemeindeverwaltung bei voller Ausschöpfung aller Investitionen auch 2022 sicherzustellen«, sagte Rauschenberger zur Erläuterung.

Über 5,2 Millionen Euro für Investitionen

Für Investitionen sind Auszahlungen von über 5,2 Millionen Euro geplant - gegenüber 3,9 Millionen im aktuellen Jahr. Der Umbau der Alten Schule in Radheim hat begonnen, Aufträge in Höhe von rund 450.000 Euro sind bereits vergeben. Für das Haushaltsjahr 2022 müssen weitere 300.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Der geplante Umbau der Büroräume in der Verwaltung wird neu eingeplant, Anlaufkosten in Höhe von 100.000 Euro sollen im neuen Jahr bereitgestellt werden. Zudem sind für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 920.000 Euro vorgesehen. Mit 700.000 Euro wird die Erschließung des Gewerbegebiets Galgenpfad kalkuliert. Für die begonnenen Hochwasserschutzmaßnahmen in Radheim sollen weitere 550.000 Euro bereitgestellt werden. Ein neues Löschfahrzeug für die Schaafheimer Feuerwehr wird wohl 350.000 Euro kosten. Dazu wird ein hoher Landeszuschuss erwartet.

Außerdem wird über einen Ankauf der katholischen Kita in Mosbach gesprochen, die dann ohne weitere rechtliche Probleme erweitert werden könnte. Dafür sollen insgesamt 1,7 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden.

Beschluss wohl am 17. Dezember

Mit dem Entwurf des Haushalts 2022 will die Gemeinde Schaafheim für den laufenden Betrieb der drei Kinderbetreuungs-Einrichtungen (neben der katholischen Kita im Ortsteil Mosbach eine in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde, eine weitere in Trägerschaft des Fraport-Ablegers Terminal for Kids) gut 1,8 Millionen Euro bereitstellen. Das entspricht etwa zehn Prozent des Ergebnishaushalts, und damit befindet sich die Gemeinde noch auf der »Sonnenseite« der Belastungen, die bei kleineren Gemeinden auch schon 15 bis 16 Prozent ausmachen können.

Noch eine Neuigkeit für den Bereich der Kinderbetreuung hatte Rauschenberger in seiner Haushaltsrede parat: Der Gemeindevorstand hat die Bereitstellung von Anlaufkosten in Höhe von 20.000 Euro für die Planung einer Wald-Kita beschlossen.

Der Haushaltsentwurf wird nun in den Ausschüssen, Ortsbeiräten und Gremien diskutiert, vielleicht durch Änderungs- und Ergänzungsanträge noch modifiziert, und dann wohl in der letzten Sitzung der Schaafheimer Gemeindevertretung in diesem Jahr am 17. Dezember beschlossen werden.

Klaus Holdefehr