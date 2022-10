Katholische Kirche: Nachwuchssorgen bei den «Minis»

Situation in den hessischen Bistümern

Fulda/Limburg/Mainz 06.10.2022 - 09:06 Uhr 3 Min.

Messdiener im Dom zu Fulda.

Messdiener gehören zur katholischen Liturgie wie Weihwasser und Weihrauch. Die Kinder und Jugendlichen in ihren langen Gewändern reichen dem Pfarrer beispielsweise bei der Gabenbereitung Wein und Wasser und sammeln von den Gottesdienstbesuchern die Kollekte ein. Ein feierliches Hochamt ohne Ministrantinnen und Ministranten ist schwer vorstellbar. Doch in den katholischen Bistümern in Hessen gibt es immer weniger «Minis», wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

So unterschiedlich die Situation in den einzelnen Gemeinden der Bistümer Fulda, Mainz und Limburg auch sein mag, so lässt sich doch über die Diözesen hinweg eine zentrale Ursache für diese Entwicklung feststellen, wie die für die Messdiener Verantwortlichen berichten. Durch die Corona-Pandemie und die staatlich verhängten Kontaktbeschränkungen wurde die Jugendarbeit der Pfarrgemeinden und insbesondere auch der Altardienst und die Gruppenstunden der Ministranten stark eingeschränkt. Doch auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und die «Bewältigung kircheninterner Konflikte und Skandale» spiegeln sich in dem Trend wider, heißt es im Bistum Fulda.

Durch zahlreiche Aktionen versuchen die Jugendarbeiter in den Gemeinden nun wieder, das Gruppengefühl zu stärken und die Attraktivität des Ehrenamtes zu erhöhen. Ob im Keller- oder Odenwald: Große Erwartungen haben die Gemeinden dabei auch an die internationale Messdienerwallfahrt im übernächsten Jahr nach Rom. Dieses besondere Ereignis könnte «nochmal ein Anreiz sein, dabei zu bleiben und sich neu zu motivieren», teilte das Bistum Mainz mit.

Die Situation in den einzelnen Bistümern:

Fulda

Im Bistum Fulda gab es laut der jüngsten Erhebung Ende 2020 rund 5670 Ministranten, davon 52 Prozent Mädchen und 48 Prozent Jungen. Aus Gesprächen und Rückmeldungen mit Verantwortlichen lasse sich schließen, dass diese Zahl über die Jahre gesehen insgesamt abnehme. «Dabei steht die Kirche in einem gesellschaftlichen Trend, der etwa auch Vereine, Verbände und Parteien betrifft: Die Bindungskräfte der klassischen gesellschaftlich relevanten Gruppen und Initiativen nehmen ebenso ab wie ein längerfristiges Engagement für eine Sache», teilte das Bistum mit. «Die Kirche muss sich dabei auch den Anforderungen einer modernen, säkularen Gesellschaft stellen und die Verantwortung für die Bearbeitung und Bewältigung kircheninterner Konflikte und Skandale übernehmen.»

Zuletzt seien die Herausforderungen der Corona-Pandemie hinzugekommen. Doch in vielen Gemeinden seien nach den Einschränkungen der Pandemie mit viel Kreativität und Engagement schnell wieder zahlreiche attraktive Angebote für die Messdienerinnen und Messdiener hochgefahren worden.

Der Hauptteil der Ministrantenarbeit finde in den Gemeinden vor Ort statt. Die Kommuniongruppen seien dabei oft ein erster Kontaktpunkt, der weitere Weg hänge dann entscheidend von der Stärke und dem Engagement der Messdiener-Gruppen in den einzelnen Pfarrgemeinden ab. Das Bistum unterstütze die Gemeinden mit überregionalen Angeboten und Schulungen.

Mainz

Auch im Bistum Mainz, das zu etwa zwei Dritteln in Hessen liegt, hat die Coronazeit die Gruppenarbeit der «Minis» erheblich erschwert, auch die Suche nach Nachwuchs wurde nicht leichter. Je nachdem, wie die Gemeinde vorher aufgestellt war, könnte es nun zu Problemen kommen, dass in den Gottesdiensten deutlich weniger bis gar keine «Minis» mehr dienen, teilte das Bistum mit. Die Kommunionkurse liefen während der Pandemie teils ganz anders ab - beispielsweise digtal - und erschwerten den wichtigen Aufbau persönlicher Bindungen.

Einen «Automatismus» wie in früheren Zeiten zwischen der Erstkommunionszeit und dem anschließenden Übergang engagierter Kinder in den Dienst als Messdiener gebe es nicht mehr, sagte der zuständige Referent. In den Kommunionkursen stellen sich normalerweise ältere «Minis» vor und machen Werbung für den Dienst am Altar und die Gruppenstunden. Je nach Gemeinde kommen dann mehr oder weniger neue Kinder zu den Minis. In der Coronazeit sind die Anmeldezahlen für Kommunionkurse im Vergleich zu den Vorjahren laut Bistum rückläufig, und damit sind auch die Möglichkeiten, Werbung für das Ehrenamt zu machen, schwieriger. Im Mainzer Bistum, das Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz umfasst, wird die aktuelle Zahl an Ministrantinnen und Ministranten für das vergangene Jahr auf knapp 8400 geschätzt. 2015 lag sie bei rund 9100 und 2008 bei 10 700. Aktuell sind knapp 54 Prozent der «Minis» Mädchen und 46,2 Prozent Jungen.

Limburg

Im Bistum Limburg gab es im vergangenen Jahr schätzungsweise 5800 Ministrantinnen und Ministranten und damit rund 34 Prozent weniger als bei der Zählung 2014. Die Zahlen können sich in den einzelnen Pfarreien stark unterscheiden. Mancherorts gebe es sehr viele, manchmal aber auch kaum bis keine Ministrantinnen und Ministranten. Von einem allgemeinen Mangel könne jedoch nicht gesprochen werden.

Die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die Gruppenarbeit und den liturgischen Dienst wurden auch in dem auf Hessen und Rheinland-Pfalz verteilten Gebiet zu spüren. Auch nach der Lockerung von Einschränkungen sei aus verschiedenen Gründe mancherorts der Dienst nicht wieder aufgenommen, so dass in einigen Pfarrgemeinden bis zu zwei Jahre keine oder kaum Ministrantinnen und Ministranten in Gottesdiensten eingesetzt worden seien. «Dies führte vielerorts zu einem sehr starken Einbruch der Zahlen bis teilweise zum kompletten Wegfall», sagte der Sprecher. Die eingeschränkten Gottesdienste in Präsenz sowie die erschwerte Erstkommunionvorbereitung und veränderte Erstkommunionsfeiern nannte er als weitere Gründe, dass neben dem Wegbleiben aktiver auch die Gewinnung neuer Ministrantinnen und Ministranten «erschwert war und ist».

dpa/lhe