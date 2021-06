Kassel wappnet sich für «Querdenker» und Gegendemonstranten

ARCHIV - 20.03.2021, Hessen, Kassel: Einsatzkräfte der Polizei stehen im März bei einer Kundgebung unter dem Motto «Freie Bürger Kassel - Grundrechte und Demokratie». Am Samstag (19.06.2021) könnten Corona-Kritiker erneut trotz Demoverbot nach Kassel kommen, die Polizei will das verhindern. (zu dpa: Kassel wappnet sich für «Querdenker» und Gegendemonstranten) Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Stadt Kassel und die Polizei bereiten sich auf Versammlungen von Querdenkern und Gegendemonstranten an diesem Samstag vor. Die Stadt hatte die geplanten Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 3500 angekündigten Teilnehmern verboten. Als Grund nannte sie das gesteigerte Infektionsrisiko beim Zusammentreffen vieler Menschen. Die Gerichte bestätigten nun das Verbot der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, kippten jedoch das Verbot der Gegendemonstrationen.

Sowohl der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) als auch das Verwaltungsgericht in Kassel begründeten ihre Entscheidungen vor allem mit den Erfahrungen vorheriger «Querdenker»-Versammlungen am 20. März in Kassel. Damals waren bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mehr als 20 000 Teilnehmer durch die Stadt gezogen. Erlaubt waren nur 6000. Viele von ihnen hielten sich nicht an die gerichtlich festgesetzten Auflagen wie die Maskenpflicht. Teilweise kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Der Polizei wurde später vorgeworfen, die Lage falsch eingeschätzt zu haben und zu zurückhaltend aufgetreten zu sein. Auch gab es Kritik am Umgang der Beamten mit Gegendemonstranten. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte den Einsatz verteidigt und das Vorgehen der Polizei als dialogorientiert bezeichnet.

Der VHG lehnte nun einen Eilantrag des Anmelders der Veranstaltung «Mittsommer in Kassel - Bewahren - Versöhnen - Schöpfen» gegen die Corona-Maßnahmen ab, zu der laut der Stadt Kassel mindestens 3000 Teilnehmer erwartet wurden. Die Stadt habe «die überzeugende Prognose gestellt, dass aufgrund dieser Erfahrungen bei der angemeldeten Versammlung wiederum mit Verstößen gegen Auflagen und Verbote zu rechnen sei», begründete der Gerichtshof seine Entscheidung am Freitag. Bei einer großen Anzahl von Teilnehmern könne ihnen nicht effektiv mit polizeilichen Mitteln begegnet werden, so dass Gefahr für Leib und Leben der Allgemeinheit und eine Überlastung des Gesundheitssystems durch die Ausbreitung des Coronavirus bestehe.

Diese Bedenken hat das Verwaltungsgericht bei den Gegendemonstrationen «Für soziale Pandemiebekämpfung, gegen Wissenschaftsleugnung und Verschwörungsideologie» und «Kassel bleibt solidarisch» mit insgesamt 550 angekündigten Teilnehmern nicht. Im Unterschied zur «Querdenker»-Demo sei bei den Gegenveranstaltungen nicht zu erwarten, dass sich Anmelder und Teilnehmer nicht an etwaige Auflagen hielten, teilte die Kammer am Freitag mit. Sie gehe davon aus, dass ein Versammlungsverbot auf Basis des deutlich reduzierten Infektionsgeschehens rechtswidrig sei.

Unabhängig von dem Verbot der «Querdenker»-Demo hat sich die Polizei auf einen größeren Einsatz eingestellt. Das Polizeipräsidium Nordhessen bereite sich intensiv darauf vor, das Verbot konsequent durchzusetzen, sagte ein Pressesprecher. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, sie wolle auch Erfahrungen aus dem Einsatz am 20. März in Kassel noch einmal besonders reflektieren und in die aktuellen Vorbereitungen miteinbeziehen.

Aufgrund einer schwer zu prognostizierenden, dynamischen Teilnehmerzahl bei Versammlungen, die den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüberstehen, sei mit einer starken Polizeipräsenz zu rechnen. Ein großer Polizeieinsatz und Verkehrsbehinderungen im Kasseler Stadtgebiet seien daher zu erwarten. «An unserem Einsatz ändert das Verbot nichts», sagte ein Pressesprecher am Freitag.

Auch die Stadt Kassel hält an ihrer Anordnung einer Maskenpflicht im Freien für Teile des Stadtgebiets an diesem Wochenende fest, wie ein Sprecher bestätigte. Es gehe um den Schutz der Bürger vor Ansteckungen in Menschenmengen. Die von diesem Samstag, 6.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, in einem Teil von Kassel angeordnete Maskenpflicht werde verstärkt kontrolliert. Verstöße würden bestraft.

Nicole Schippers, dpa