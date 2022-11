Kapazitäten für Asylsuchende in Main-Kinzig weitgehend ausgeschöpft

Unterbringung: Frankfurt kommt bei Schullandheim nicht entgegen - Neue Objekte brauchen noch Zeit

Hanau 01.11.2022 - 14:39 Uhr 1 Min.

"In den Häusern hätten wir mehreren Hundert Menschen zumindest mal bis in den Februar hinein ein Obdach und eine Versorgung bieten können. Allerdings können wir die teilweise illusorischen Forderungen der Stadt Frankfurt dazu einfach nicht erfüllen", wird Landrat Thorsten Stolz in einer Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Der Kreis müsse daher auf andere Objekte setzen.

Der Main-Kinzig-Kreis hatte versucht, eine Einigung mit der Stadt Frankfurt herzustellen. Die Mainmetropole ist Erbpachtnehmerin des Schullandheims. Nach ersten mündlichen positiven Signalen, erreichte den Main-Kinzig-Kreis nun ein schriftlicher Katalog an Bedingungen, "der in keiner Weise vereinbar ist mit unserer täglich zu bewältigenden Aufgabe, Menschen kurzfristig, zuverlässig und menschenwürdig unterzubringen", so Landrat Stolz. Unter anderem solle der Landkreis nur bestimmte Menschengruppen nach Bad Orb bringen, sie auf anderen als den vorhandenen Betten schlafen lassen und auch nur in einer von Frankfurt vorgegebenen Gesamtzahl - weit unter der tatsächlichen Platzzahl auf dem Gelände und weit unter der Platzzahl, die der Landkreis geplant hatte.

Der Main-Kinzig-Kreis schöpft indessen nach eigenen Angaben seine bestehenden Platz-Reserven aus. Im Jugendzentrum Ronneburg beginnen demnach in den nächsten Tagen die Vorbereitungen zur Belegung einzelner Häuser mit Geflüchteten. Die kreiseigene Einrichtung wird temporär erneut mitgenutzt, um dringend notwendige Plätze verfügbar zu haben, bevor die Menschen in die Kommunen weitervermittelt werden. Der Aufbau der Notunterkunft an der Kreisrealschule in Gelnhausen ist schon recht weit fortgeschritten; die Leichtbauhalle steht bereits und könnte bis Anfang Dezember belegt werden. Die vorbereitenden Arbeiten für eine Gemeinschaftseinrichtung in Freigericht laufen, hier ist ebenfalls eine Belegung im Dezember das Ziel.

Seit Anfang dieses Jahres sind mehr als 6500 Vertriebene und Asylsuchende im Main-Kinzig-Kreis angekommen, bis Jahresende könnten noch über 1500 hinzukommen. Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler bewertet die Lage mit Blick auf die kommenden Wochen als äußerst kritisch. "Wir sind bei einzelnen Objekten noch in der Abstimmung, weitere Standorte für Hallen oder Containeranlagen werden geprüft, dann aber sind wir an realen Kapazitätsgrenzen angelangt. Eigene Liegenschaften, angemietete größere Unterbringungen: Mehr geht dann an Puffer für unsere Städte und Gemeinden in diesem Herbst und Winter nicht mehr, wenn wir nicht weitere Turnhallen belegen wollen, und genau das müssen wir alle gemeinsam mit aller Kraft verhindern", so Simmler. Die Kreisspitze erneuerte ihren Appell an die Landesregierung, eine gerechtere Verteilsystematik in Kraft zu setzen. Zudem müsse das Land Hessen selbst mithelfen, die Unterbringungsplätze für Asylsuchende auszuweiten.

