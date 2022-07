Kampf gegen den Hausärzte-Mangel im Main-Kinzig-Kreis

Versorgungsengpässe drohen

Hanau 13.07.2022 - 11:25 Uhr 2 Min.

Ein Hausarzt misst in seiner Praxis einer Patientin den Blutdruck. Die drohende Unterversorgung an Ärzten beschäftigt auch den Main-Kinzig-Kreis. Symbolfoto: dpa

Im vergangenen Jahr hat Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind in den vergangenen Wochen den politischen Gremien des Kreistags vorgelegt worden. Das Erarbeiten von Lösungen hat im Main-Kinzig-Forum begonnen.

Die Ergebnisse der Untersuchung geben laut Mitteilung der Kreisverwaltung keinen Anlass für Entwarnung, im Gegenteil. "In den nächsten drei Jahren planen rund zehn Prozent unserer Hausärzte, ihre Praxis aufzugeben, in den nächsten zehn Jahren sind es sogar über 40 Prozent. Gleichzeitig klagen immer mehr Praktizierende, dass die Nachfolge nicht geklärt ist, weil die Interessenten fehlen", berichtet Gesundheitsdezernentin Simmler. "Wir müssen jetzt akut gegensteuern." Wenn einzelne Praxen schließen, müssten Patienten längere Wege und längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Wenn viele Praxen schließen, drohe eine flächendeckende Unterversorgung.

Wesentliche Ergebnisse der Studie:

- Für gut die Hälfte der Hausarztpraxen im Kreisgebiet stellt sich in den kommenden zehn Jahren die Nachfolge-Frage. In vielen Fällen ist diese Frage völlig offen, weil die Ärzte Sorge haben, keinen Nachfolger zu finden. Das ist besonders unter denjenigen verbreitet, die in einer Einzelpraxis arbeiten - und das sind etwa 40 Prozent. Sie sehen diese Organisationsform bei der Suche nach einem Nachfolger als hinderlich an.

- Als besonders gefährdet werten die Befragten die Versorgung dort, wo Praxen in kleineren Städten und Gemeinden liegen.

- Die Mediziner haben teils übereinstimmende, gemeinsame Ideen, wie die Suche nach einem Nachfolger gelöst werden könnte, etwa über Weiterbildungsassistenten in der Praxis. Allerdings beschäftigen darüber tatsächlich nur wenige von ihnen Kollegen. Aus Sicht der Ärzteschaft stimmen einige Rahmenbedingungen nicht.

- Die Bereitschaft der Hausärzte, in einer Kooperationsform wie Gemeinschaftspraxis oder Gesundheitszentrum zusammenzuarbeiten ist mit 55 Prozent sehr hoch.

Die Studie ist im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr erstellt worden durch die Koordinatorin für medizinische Versorgung, Julia Fock, und ihre Kollegen. Sie haben sich laut Mitteilung der Kreisverwaltung nicht alleine auf öffentlich zugängliche Daten gestützt, sondern eigene Daten erhoben und alle Hausärzte zu einem Interview gebeten. 175 Mediziner haben teilgenommen, was gut zwei Dritteln aller Hausärzte entspricht.

Parallel zur Studie hat in den vergangenen Wochen die Lenkungsgruppe "Medizinische Versorgungsstrukturen im Main-Kinzig-Kreis" getagt. Fachleute aus dem Krankenhauswesen, der Ärzteschaft, der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, der Politik, der Verwaltung sowie dem Allgemeinmedizinischen Weiterbildungsverbund Main-Kinzig-Kreis haben sich mit den ersten Ergebnissen befasst und die thematischen Schnittmengen vertieft.

Als vier gemeinsame Handlungsfelder umreißen die Autoren der Studie die Bereiche Nachwuchsförderung, innovative Versorgungsstrukturen, attraktive Arbeitsbedingungen für die junge Ärzteschaft und Strategien, um dem steigenden Versorgungsaufwand zu begegnen. Das Erarbeiten von Handlungsempfehlungen soll mit allen beteiligten Akteuren erfolgen. Der Main-Kinzig-Kreis wird sich neben der Arbeit rund um die Lenkungsgruppe auch externe Expertise einholen.

Susanne Simmler verweist darauf, dass auch während der Studie bereits gehandelt worden sei. "Ein wichtiges Projekt haben wir bereits angestoßen, das interkommunale Projekt von Bad Orb, Biebergemünd, Jossgrund und Flörsbachtal." In diesen vier Spessart-Kommunen arbeiten der Kreis, die Kommunen und die Ärzteschaft nun Hand in Hand. Es geht laut Kreisverwaltung darum, neue Räumlichkeiten für Ärzte zu suchen und neue Kooperationsmodelle vorzubereiten. Die hausärztliche Versorgung soll so in allen Kommunen stabilisiert und auf mittlere Sicht auch wieder verbessert werden. Die Kommunen helfen sich, tauschen sich aus und treten bei der Suche nach Personal gemeinsam in Erscheinung.

Dennoch: Ein Patentrezept kann es für die Bewältigung des Problems nicht geben. Simmler sieht aber auch Chancen für die nächsten Jahre: "Es gibt eine hohe Bereitschaft unter den Ärzten, alternative Versorgungsmodelle einzugehen. Ein Drittel der Befragten kann sich sogar vorstellen, in Anstellung zu arbeiten. Und die Bereitschaft, sich auch räumlich zu verändern, ist grundsätzlich vorhanden."

Die ausführliche Studie ist dem Kreistag am 8. Juli vorgelegt worden und im Bürgerinfoportal auf der Internetseite des Main-Kinzig-Kreises zu finden (https://www.mkk.de).

