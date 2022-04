Kälteres Wasser und Sanierung: Wie in hessischen Bädern Energie gespart wird

Kaum Auswirkungen auf Badegäste

Frankfurt 22.04.2022 - 09:52 Uhr 1 Min.

02.06.2021, Hessen, Bad Vilbel: Ein Mann vollführt einen kunstvollen Sprung vom Einmeterbrett im Freibad. (zu dpa «Höhere Energiekosten beschäftigen Schwimmbad-Betreiber») Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energiepreise beschäftigen auch die Betreiber hessischer Schwimmbäder. Auf die Badegäste hat die Situation aber bislang kaum Auswirkungen.

So ist in Frankfurt keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. «Der Eintritt wird definitiv nicht teurer», sagte der Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe, Boris Zielinski. In der Mainmetropole öffnet bereits Ende kommender Woche das erste Freibad: Ab dem 1. Mai können Schwimmerinnen und Schwimmer im beheizten Hausener Freibad ihre Bahnen ziehen. Wäre denn eine Senkung der Wassertemperatur eine Option, um Energie zu sparen? «Wir schauen uns das an, aber nach aktuellem Stand ist das nicht geplant», sagte Zielinski.

Klar ist, dass besonders beheizte Schwimmbäder jede Menge Energie verbrauchen. Viele Betreiber schauen schon seit längerem, wo sie effizienter wirtschaften oder alternative Energiequellen nutzen können. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Thema natürlich noch mal stärker in den Mittelpunkt gerückt

Sparmaßnahmen müssen geprüft werden

Auch in Darmstadt sieht man, dass über kurz oder lang Energiesparmaßnahmen konkret geprüft werden müssen. Eine Erhöhung der Eintrittspreise sei turnusgemäß erst im kommenden Jahr angedacht, teilte die Stadt mit. Das Nordbad und das daneben liegende Freibad würden derzeit über Fernwärme versorgt, zudem gebe es eine Photovoltaikanlage. Bei dem Eberstädter Mühltalbad soll im Zuge einer geplanten Sanierung eine Wärmeversorgungsanlage gebaut werden, die ausschließlich mit regenerativen Energien arbeiten soll.

Die höheren Preise seien natürlich spürbar und bereiteten durchaus Kummer, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Gießen, die für mehrere Bäder zuständig sind. Man versuche, darauf zu reagieren und habe die Wassertemperatur in zwei Hallenbädern um ein Grad gesenkt. Bislang habe es auch keine Rückmeldungen über frierende Schwimmer gegeben. Wie viel Kosten am Ende gespart werden, sei aber noch nicht klar und solle in den kommenden Monaten geprüft werden. Ergebnisse erwartete der Sprecher im September.

dpa