Die Mitteilung klingt wie ein Hilferuf. Ende des Jahres hat das Präsidium am Landgericht Darmstadt Klartext gesprochen, was die Planung für 2022 angeht: »Diese Geschäftsverteilung gewährleistet nicht für sämtliche Geschäftsbereiche einen ordnungsgemäßen Gerichtsbetrieb«, konstatiert das Präsidium. Was dort in leicht verklausuliertem Amtsdeutsch steht, ließe sich in etwa so übersetzen: Weil es zu wenig Richterinnen und Richter gibt, werden Prozessbeteiligte trotz allem Engagements der Mitarbeiter noch länger als bisher schon warten müssen auf den Ausgang des Verfahrens. Dies wirke sich vor allem in auf Zivilsachen aus. »Dabei ist dem Präsidium bewusst, dass auch für die Verfahrensbeteiligten von Zivilprozessen deren zügiger Abschluss nicht selten von existenzieller Bedeutung ist und die ebenfalls vollkommen unzureichende Personalausstattung der Serviceeinheiten des Landgerichts Darmstadt hier zu weiteren erheblichen Verfahrensverzögerungen beiträgt«, heißt es in dem Papier. Die Rede ist von 25 fehlenden Richtern und Richterinnen.

Auf Nachfrage unseres Medienhauses konkretisiert Pressesprecher Jan Helmrich die Zahl: »Wenn wir 99 Stellen hätten, würde jeder Richter im Schnitt etwa 15 Fälle bekommen.« Tatsächlich seien es derzeit aber 18. Damit läge die Arbeitsbelastung laut der Zeiterfassung bei 125 statt 100 Prozent. Zwar habe es zuletzt sechs neue Stellen gegeben, diese hätten jedoch eingesetzt werden müssen, um zumindest eine »zeitnahe Bearbeitung besonders eilbedürftiger Strafsachen sicherzustellen«. Liest sich also als ginge es in erster Linie darum, die Strafjustiz in Darmstadt funktionsfähig zu erhalten. Was schon alleine notwendig ist wegen Fristen, was etwa die maximale Länge einer Untersuchungshaft angeht.

Helmrich untermauert die Überlastung des Zivilbereiches in Darmstadt mit Fakten: Demnach stieg die Zahl der Fälle in den letzten drei Jahren von rund 5000 auf über 6000. Der Sprecher nennt als Gründe viele Verfahren um möglichen Betrug mit Abschaltautomatiken bei Dieselautos und gegen private Krankenkassen wegen der Beitragshöhe. Aktuell kommen nach seiner Einschätzung noch viele Fälle dazu, welche der Corona-Pandemie geschuldet sind. Dabei gehe es etwa um Verfahren wegen Betriebsschließungspolicen, also Versicherungssachen.

Ähnlich wie in Darmstadt ist die Situation nach Auskunft von Landgerichtsvizepräsident Mirko Schulte in Hanau. Satt einer 100-prozentige Auslastung mit Verfahren lag der Wert 2021 dort bei 124 Prozent. Weil statt der rechnerisch notwendigen Zahl von 29,5 Richtern 24 beschäftigt waren. Und damit steht das Gericht laut den von Schulte gelieferten Zahlen besser da als in den Vorjahren, wo es noch bis zu 130 Prozent waren. Mit dem aktuellen Wert liege Hanau im Hessenschnitt und »leicht oberhalb« des Durchschnittes aller Landgerichte in der Bundesrepublik.

Wie eine Umfrage unseres Medienhauses bei den Landgerichten Aschaffenburg, Würzburg und Mosbach ergab, ist dort die personelle Ausstattung offenbar besser. Bei allen dreien sei die Funktionsfähigkeit gegeben, so der Tenor der Rückmeldungen. Nach Angaben von Pressesprecherin Felicitias Behütuns ist zwar in Aschaffenburg die richterliche Belastung - wie allgemein bei den bayerischen Gerichten - »sehr hoch«. Dennoch werde auch dank des »großen Engagements« des Personals eine Bearbeitung der anhängigen Verfahren im Bereich des Zivil- und Strafrechts in »angemessener Zeit« gewährleistet. Laut Behütuns steht ein großer Teil der Zivilverfahren im Zusammenhang mit dem Abgasskandal.

Nach Auskunft ihres Kollegen Michael Schaller vom Landgericht Würzburg ist der Belastungswert des Kollegiums dort »sogar etwas rückläufig.« Die für die Personalbedarfsberechnung maßgeblichen Werte wiesen für den Zeitraum zwischen Januar bis September 2021 eine Geschäftsbelastung von etwa 115 Prozent aus. »Aufgrund des großen Engagements der im Bezirk tätigen Richterinnen und Richter werden die anfallenden Arbeiten grundsätzlich zeitgerecht erledigt«, schreibt er. Große personelle Lücken seien in keinem Tätigkeitsbereich festzustellen.

Ähnlich lautet das Fazit im benachbarten Baden-Württemberg. Im Vergleich zu den Sollzahlen fehlte dem Landgericht Mosbach nach Angaben von Sprecherin Katja Heim 2021 knapp eine von insgesamt 13 Richterstellen. Dies betreffe den Zivilbereich, wo auch sie einen deutlichen Anstieg der Fälle durch die Diesel-Abgas-Problematik sieht. »Durch großes persönliches Engagement der Beschäftigten ist es beim Landgericht Mosbach gelungen, die Rückstände und Verfahrenslaufzeiten im verträglichen Bereich zu halten«, fasst sie die aktuelle Lage zusammen.

Der deutsche Richterbund (DRB) sieht generell großen personellen Nachholbedarf in der Justiz. Wie der Verband ausgerechnet hat, seien auch aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben zum Beispiel die Stellenzuwächse der letzten Jahre insbesondere in der Strafjustiz weitgehend wieder aufgezehrt worden. »Im Ergebnis sind die Staatsanwaltschaften im bundesweiten Schnitt weiterhin nur zu 85 Prozent des tatsächlichen Personalbedarfs besetzt, während die Strafgerichte bei etwa 90 Prozent liegen«, schreibt Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des DRB. Es fehle dem Rechtsstaat nicht in erster Linie an detaillierten Regelungen, Verboten und Strafvorschriften, sondern an «technisch wie personell gut genug ausgestatteten Gerichten und Behörden«, um die bestehenden Gesetze »stringent« durchsetzen zu können, stellte er in einem Beitrag fest.

Neben fehlenden Richterstellen und unterschiedlicher Besoldung (siehe Hintergrund) erkennt Landgerichtsvizepräsident Mirko Schulte aus Hanau noch ein anderes Problem: Fachkräftemangel in der Justiz und vermehrte Konkurrenz um diese. So moniert er die Schwierigkeit, im Wettbewerb mit Großkanzleien und Wirtschaftsbetrieben »ausreichend hochqualifiziertes Personal mit den notwendigen Spitzenexamina« für den Richterberuf zu finden. Dies bestätigt DRB-Pressesprecher Matthias Schröter: »Die Bezahlung in Kanzleien und Unternehmen ist deutlich besser.« Dennoch scheint das Gehalt nicht alles zu sein. So hat Jan Helmrich nach eigenen Angaben vor rund zehn Jahren trotz großer finanzieller Einbußen von rund 50 Prozent den Weg von einer Großkanzlei zum Landgericht Darmstadt gefunden. seitens des Justizministeriums in Wiesbaden habe es übrigens keine Reaktion auf die Mitteilung und den damit verbundenen personellen Hilferuf gegeben, gibt er Auskunft.

Hintergrund: Richterbesoldung Mit der sogenannten Föderalismusreform I wurde 2006 die Rahmenkompetenz des Bundes beim Beamtenrecht abgeschafft. In der Folge fiel auch die Besoldung der Richter in die Zuständigkeit der Bundesländer. Was nach Angaben des deutschen Richterbundes (DRB) zu großen Unterschieden in der Bezahlung führt. Laut einer Pressemitteilung liegt die Differenz bei ledigen Berufseinsteigern in der sogenannten R-Besoldung, also bei Landgerichten, zwischen Bayern (rund 4900 Euro brutto monatlich) und dem Saarland bei gut 640 Euro. Nach Bayern verdienen Richter laut den Zahlen am besten in Baden-Württemberg (4700 Euro brutto). "Neben dem Saarland bilden Thüringen und Sachsen-Anhalt, dicht gefolgt von Rheinland-Pfalz und Hessen, die Schlusslichter bei der Besoldung junger Justizjuristinnen und Justizjuristen", kommentiert der Richterbund. In Hessen liegt der Sold demnach bei knapp 4400 Euro. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat im Dezember 2021 die Besoldung von Beamten des Landes zwischen 2013 und 2020 als "zu niedrig" eingestuft. Damit habe das Land gegen das Grundgesetz verstoßen. Letztlich entscheiden soll über mehrere Klagen der Bundesgerichtshof. rbb