Justiz-Ministerin: «Drei-Säulen-Modell» gegen Drogenhandel hat sich bewährt

25.04.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Die Häuser des Frankfurter Bahnhofsviertels spiegeln sich am Abend in einer Pfütze. Über den Sachstand im Kampf gegen die Drogenkriminalität in dem Stadtviertel will Justizministerin Kühne-Hörmann (CDU) informieren. Dabei soll es um das "Drei-Säulen-Modell" gehen, das vor etwa zwei Jahren vom Polizeipräsidium Frankfurt, der Staatsanwaltschaft Frankfurt und dem Amtsgericht Frankfurt ins Leben gerufen wurde. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++