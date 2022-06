Junge Mode aus alten Priestergewändern - eine ungewöhnliche Schau

«Der goldene Faden»

Mainz 24.06.2022 - 14:19 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

HANDOUT - 17.06.2022, Mainz: Models präsentieren Kleidung mit den Designs von Hanna Oschmann für die ungewöhnliche Schau «Der goldene Faden». Dieses ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Wiesbadener Akademie Mode & Design (AMD) und dem Mainzer Dommuseum. Die Studierenden setzten sich dabei unter dem Motto «Der Teufel steckt im Detail» mit dem Thema Kirche und Gewänder auseinander. (zu dpa: «Junge Mode aus alten Priestergewändern - eine ungewöhnliche Schau») Foto: Rick Gebhardt/Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Mainz/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Was passiert, wenn sich junge Modedesignerinnen und -designer von altehrwürdigen kirchlichen Gewändern und Kunstobjekten inspirieren lassen? Die Antwort darauf gibt es von diesem Freitag an im Mainzer Dommuseum zu sehen. Die ungewöhnliche Schau «Der goldene Faden» ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Wiesbadener Akademie Mode & Design (AMD) und dem Museum. Die Studierenden setzten sich dabei unter dem Motto «Der Teufel steckt im Detail» mit dem Thema Kirche und Gewänder auseinander, wie Anja Lempges, die stellvertretende Direktorin des Dommuseums, erläutert.

Dabei haben «starke Frauen» der Bibel wie Mirjam und Judit aus dem Alten Testament von den jungen Leuten ebenso ein neues Outfit verpasst bekommen wie die «Apokalyptischen Reiter» aus dem Neuen Testament. Eine Studentin ließ sich von einem liturgischen Gewand zu einem Modeprojekt über das Frauenbild in der katholischen Kirche anregen. Eine andere verpasst einem Engel statt dem bekannten geschlechtsneutralen Look ein Gewand, das mit goldenem Minirock, Stiefeln und einem knappen Oberteil mitsamt einem schwarz-goldenen Flügel weiblich-wehrhaft daherkommt.

Tabuthemen sichtbar machen

Auch die Themen Tod, Schuld und sexueller Missbrauch in der Kirche tauchen in den 23 Kollektionen auf. Der Impuls zu der ungewohnten Zusammenarbeit sei von der Wiesbadener Akademie ausgegangen, berichtet Lempges. Sie sei vor dem Besuch der Studierenden sehr gespannt gewesen, da die katholische Kirche derzeit wegen anderer Themen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, sagte Lempges in einem Videobeitrag zu der Schau. Sie habe eine große Offenheit bei den Besucherinnen und Besuchern von der anderen Rheinseite festgestellt. «Die Kollektionen, die die Studierenden entworfen haben, waren so gut, dass wir gesagt haben, es wäre wunderbar, wenn wir diese Kollektionen hier im Hause zeigen könnten.»

Die Designprofessorin Paula Knorr war von dem Museum sehr angetan: «In der Schatzkammer liegen Dinge, die sind über Tausend Jahre alt», sagte sie in dem Video. Weil sie geweiht seien, seien die Gewänder auch über die Jahrhunderte hinweg aufgehoben worden und gut erhalten. Sie ließen damit auch einen Blick auf Modegeschichte zu.

«Die Zusammenschau ist zunächst ungewohnt, doch wir hoffen, dass der gegenseitige respektvolle und gewinnbringende Dialog, der sich wie ein goldener Faden durch das studentische Projekt zieht, von unseren Gästen aufgenommen und weitergesponnen wird», erklärte das Dommuseum. Zu sehen ist die Schau vom 24. Juni bis zum 22. Oktober.

dpa/lesa