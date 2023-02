Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jugendlicher mit Stichverletzungen in Krankenhaus gebracht

Auseinandersetzung im südhessischen Viernheim

Viernheim 02.02.2023 - 08:34 Uhr < 1 Min.

Er habe keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt am Donnerstagmorgen. Zeugen hatten der Polizei eine Schlägerei auf einem Spielplatz gemeldet, wie diese am Mittwochabend mitteilte. Dabei sei der 17-Jährige mit mehreren Stichen verletzt worden. Die Tatverdächtigen konnten entkommen.