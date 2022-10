Jetzt Einzelzimmer für Rettungsdienst

Hintergrund: DRK-Rettungswache Dieburg

Täglich fährt das Deutsche Rote Kreuz vom verkehrsgünstig gelegenen Standort im Dieburger Süden (Stadtausgang Richtung Groß-Zimmern) aus im Schnitt 15 Einsätze, nicht nur in der Gersprenzstadt. Die Wache deckt auch Vorfälle auf den Bundesstraßen 26 und 45 sowie Rettungsleistungen in Groß- und Klein-Zimmern, Roßdorf und Gundernhausen, Spachbrücken, Altheim, Grube Messel und Harpertshausen ab. Koordiniert wird sie wie alle Standorte von der Zentralen Leitstelle am Altstädter See in Dieburg. Im Ostkreis ist die nun ausgebaute und modernisierte Wache neben Eppertshausen, Groß-Bieberau und Schaafheim eine von vieren, die das DRK betreibt.

Ein Einsatz, der von der Dieburger Rotkreuz-Wache aus startet, dauert durchschnittlich 105 Minuten. Erbracht wird die mitunter lebenswichtige Hilfe von 20 hauptamtlichen Mitarbeitern plus Aushilfen, Auszubildende und jungen Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Auf Wunsch des Kreistags hält man an diesem Standort seit seiner Errichtung vor 13 Jahren neben dem Park-and-Ride-Parkplatz zwei 24-Stunden-Fahrzeuge samt entsprechendem Personal vor. Dafür war die Wache räumlich bisher nicht ausgelegt, was mit der Erweiterung behoben wurde. jed